Los resultados de la economía en el tercer trimestre de este año muestran un proceso de desaceleración. Para este periodo, el PIB creció 0,5 por ciento anual, muy por debajo de las expectativas de los analistas, que lo estimaban en 1,6 por ciento.

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Estos niveles de crecimiento no se observaban desde el primer trimestre de 2024, cuando la economía colombiana se expandió apenas 0,4 por ciento anual.

Aunque el terremoto del pasado 10 de agosto fue uno de los detonantes, para algunos, como Bancolombia, la debilidad de la economía fue más allá del sismo: confluyeron condiciones financieras restrictivas, deterioro laboral y menor dinamismo del gasto público. Además, desde el enfoque sectorial, con excepción de la minería, que en el tercer trimestre creció, las 11 actividades restantes perdieron fuerza durante ese periodo. La mayor contracción se observó en la agricultura, que registró una caída de 6,7 por ciento anual.

La inversión privada aparece como uno de los principales motores que podría impulsar la economía colombiana durante 2027. Foto: 123RF

El consumo de los hogares también perdió dinamismo durante el tercer trimestre, al crecer 1,7 por ciento, por debajo del 2,8 por ciento registrado en el trimestre anterior. “La apreciación de la tasa de cambio contribuyó a una caída de 21,6 por ciento en el valor en pesos colombianos de los flujos de remesas durante el tercer trimestre, lo que restó soporte al ingreso disponible de los hogares”, agrega Bancolombia.

El gasto público se desaceleró a su tasa más baja observada en los últimos seis trimestres, con un crecimiento de solo 4,2 por ciento, luego de que en el primer trimestre registró un aumento de 13,4 por ciento.

“La política de austeridad del nuevo Gobierno ya se refleja en la actividad”, dice un estudio del área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, al señalar que el crecimiento del gasto público, en términos desestacionalizados, registró una caída trimestral de 2,6 por ciento.

El gasto público creció 4,2 por ciento en el tercer trimestre, su menor ritmo de expansión de los últimos seis trimestres. Foto: Guillermo Torres / Semana

El terremoto acentuó una tendencia que ya se había empezado a registrar desde que comenzó la segunda mitad del año. Para el Banco de Bogotá, el terremoto explicó parte del deterioro, pero no fue el principal responsable. El Banco de la República estima que el sismo restó entre 0,4 y 0,8 puntos porcentuales al crecimiento trimestral. “Aun sin este choque, la economía habría crecido apenas entre 1 y 1,3 por ciento, evidenciando una desaceleración más estructural”.

Esta entidad añadió en su análisis que el frente externo también se deterioró. Mientras las exportaciones cayeron 1,8 por ciento, su peor resultado desde 2021, las importaciones crecieron 9,8 por ciento, ampliando el déficit externo en un contexto de apreciación cambiaria y menor producción interna.

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¿Qué viene?

Uno de los primeros efectos de los resultados del tercer trimestre es la revisión de las previsiones de crecimiento para este año y el entrante, frente a la meta del Gobierno del 6 por ciento anual. Se espera que la inversión gane protagonismo frente al consumo de los hogares y el gasto público.

“En BBVA Research ahora tenemos un claro sesgo a la baja sobre nuestra proyección de crecimiento del PIB de 2,6 por ciento para este año. Tras el dato de 0,5 por ciento en el tercer trimestre, las estimaciones del mercado se están corrigiendo hacia el rango de 2 a 2,3 por ciento para el año completo. En 2027, el crecimiento irá de menos a más, cerrando el año algo por encima del 2 por ciento, con una recomposición profunda desde el gasto público hacia la inversión privada”, señala Mauricio Hernández-Monsalve, economista de BBVA Research para Colombia.

" El país necesita que el crecimiento sea flojo, porque si no, la inflación no va a caer”, explicó Munir Jalil. Foto: Wolfilser - stock.adobe.com

Por su parte, el área de Investigaciones del Banco de Bogotá ajustó a la baja su proyección de crecimiento económico a 2 por ciento en 2026 y a 1,5 por ciento en 2027. “El ajuste fiscal y la senda de tasa de interés del Banco de la República serán claves para el futuro de la dinámica económica”, anticipa el análisis.

Para César Pabón, director de estudios económicos de Corficolombiana, 2027 será un año exigente para la economía colombiana. “Esperamos un crecimiento del 2 por ciento, una cifra moderada que refleja los costos de un ajuste macroeconómico necesario”. A su juicio, el gasto público registrará una desaceleración importante, en un contexto de ajuste fiscal inevitable; el consumo de los hogares seguirá marcando el rumbo de la economía, pero a un ritmo menor, y la inversión comenzará a recuperarse, pero a paso lento. “No basta con mejorar las condiciones macroeconómicas o anunciar nuevos proyectos. Su materialización también depende de factores institucionales, condiciones de seguridad, estabilidad jurídica y trámites que toman tiempo en resolverse”, añade.

Para 2027, de acuerdo con Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual, “el crecimiento va a ser muy flojo, porque, además, y esto suena horrible, pero es parte de la enfermedad, el país necesita que el crecimiento sea flojo, porque si no, la inflación no va a caer”.

De acuerdo con Hernández-Monsalve, más que un año de crisis, 2027 será un año de transición exigente y crecimiento moderado, situado por debajo del potencial de la economía. “Un gasto público, en modo austeridad, será el principal freno para 2027. El consumo de los hogares mostrará resiliencia y se acelerará en el segundo semestre”, dice, y anticipa que la inversión fija será el gran motor.

El Banco de la República estima que el sismo restó entre 0,4 y 0,8 puntos porcentuales al crecimiento trimestral. Foto: JORGE OROZCO/EL PAIS

Sin embargo, la inversión no se materializa de un trimestre a otro, explica Pabón. Entre el anuncio de un proyecto y su ejecución efectiva pueden transcurrir varios trimestres e incluso años. “No solo se necesitan recursos y decisiones empresariales, sino también licencias, consultas previas, permisos y condiciones de seguridad jurídica. Las cifras ilustran la magnitud del desafío. En Colombia hay cerca de 2.200 consultas previas activas, de las cuales aproximadamente dos de cada tres llevan más de tres años en trámite. Esto muestra que los obstáculos a la inversión van mucho más allá de las condiciones de financiamiento”.

Una de las expectativas es el aporte de la reconstrucción tras el terremoto a la dinámica económica. “Las labores de reconstrucción actuarán como un amortiguador parcial y focalizado, especialmente entre el cuarto trimestre de 2026 y el primer semestre de 2027”, dice el vocero de BBVA Research.

Según Pabón, la reconstrucción puede convertirse en uno de los principales motores de inversión y crecimiento durante los próximos años. Afirma que la urgencia de la reconstrucción podría facilitar mecanismos de ejecución más ágiles y una mejor coordinación institucional, sin sacrificar los estándares técnicos, sociales y ambientales; al tiempo que destaca que el sector de la construcción tiene encadenamientos con más de 36 actividades económicas, por lo que su reactivación puede generar efectos multiplicadores.

Uno de los escenarios que genera preocupación es el de la estanflación, que combina recesión o un fuerte estancamiento con una inflación desbordada o al alza. Para el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, la economía entró en estanflación en el tercer trimestre. “El crecimiento se desaceleró de 3,6 por ciento en el segundo trimestre a 0,5 por ciento, mínimo en tres años, mientras la inflación aumentó de 6,1 a 6,3 por ciento, configurando un escenario de bajo crecimiento y alta inflación”.

Por su parte, el BBVA Research no ve un escenario de estanflación en 2027. “La actividad no entra en recesión y tiende a acelerarse, aunque el promedio anual de crecimiento será modesto y el primer semestre será lento. Y habrá una menor presión inflacionaria de demanda por el enfriamiento del gasto público, un consumo de servicios que crece a ritmos moderados y una brecha del producto que permanece contenida, aunque persisten riesgos de oferta por el fenómeno de El Niño y de indexación”, dice Hernández-Monsalve.

El consumo de los hogares perdió dinamismo y pasó de crecer 2,8 por ciento en el segundo trimestre a 1,7 por ciento en el tercero. Foto: alvaro - stock.adobe.com

Pabón considera que 2027 será un año de transición entre un crecimiento impulsado por la demanda y otro que deberá apoyarse cada vez más en la inversión y la productividad. “El desafío será atravesar ese ajuste sin prolongar innecesariamente la desaceleración. El mayor riesgo no es solamente crecer poco el año entrante, sino prolongar un escenario de bajo crecimiento y alta inflación por no lograr reactivar la inversión”.

Tras los anuncios de proyectos por billones de pesos durante la Milagro Week, liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, la expectativa ahora es que se materialicen, impulsen el PIB, cambien el motor del crecimiento económico y permitan alcanzar la meta del Gobierno.