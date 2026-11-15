José Manuel Restrepo lidera la delegación colombiana con rumbo a la Milagro Week: “Tenemos el primer gran anuncio”

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, informó sobre el inicio del viaje de la delegación de empresarios colombianos a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la primera edición de Milagro Week, una plataforma internacional que busca conectar al país con los mercados globales, atraer inversión extranjera e impulsar el crecimiento económico.

Milagro Week: la SAE presentará portafolio inmobiliario de hasta USD 80 millones a inversionistas internacionales

A través de una publicación en sus redes sociales, Restrepo anunció que la delegación abordó el vuelo AV280 de Avianca, correspondiente al primer vuelo preinaugural de la ruta Barranquilla–Nueva York, que los llevará a este encuentro internacional.

¡Aquí vamos para la primera Milagro Week en Nueva York !✈️ Abordamos el vuelo AV280 de Avianca, el primer vuelo pre inaugural de la ruta Barranquilla–Nueva York, rumbo a la primera gran plataforma de inversión internacional de Colombia. Viajamos con empresarios y una misión clara: conectar a Colombia con el mundo para atraer inversión y generar el crecimiento económico que el presidente @ABDELAESPRIELLA nos ha encomendado. Ya Milagro Week empieza a dar los primeros resultados: ¡antes de aterrizar en Nueva York, tenemos el primer gran anuncio! Aquí se los contamos. La misión es crecer. 🇨🇴 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 15, 2026

“¡Aquí vamos para la primera Milagro Week en Nueva York!”, expresó el vicepresidente al compartir el inicio del desplazamiento, en el que participan empresarios colombianos con el propósito de promover nuevas oportunidades de negocios y fortalecer las relaciones económicas del país con el exterior.

Restrepo señaló que la misión tiene como objetivo conectar a Colombia con el mundo para atraer inversión y generar el crecimiento económico que, según indicó, les ha encomendado el presidente Abelardo De La Espriella.

Asimismo, el vicepresidente adelantó que Milagro Week ya comienza a generar sus primeros resultados, al anunciar que, incluso antes de aterrizar en Nueva York, la delegación tenía un primer anuncio importante.

“¡Antes de aterrizar en Nueva York, tenemos el primer gran anuncio! Aquí se los contamos”, escribió en su publicación, anticipando que próximamente darían a conocer los detalles.

La participación de los empresarios colombianos en esta primera edición de Milagro Week representa una apuesta por proyectar las oportunidades del país ante escenarios internacionales, establecer conexiones estratégicas y promover la llegada de nuevos capitales que contribuyan al desarrollo de la economía nacional.

El desplazamiento desde Barranquilla también marca un momento relevante para la conectividad aérea entre Colombia y Estados Unidos, al tratarse del primer vuelo preinaugural de la ruta directa entre ambas ciudades.

Vuelo de Avianca con rumbo a la Milagro Week Foto: Avianca.

Pronunciamiento de Avianca

La aerolínea Avianca operó este domingo 15 de noviembre un vuelo especial directo entre Barranquilla y Nueva York para transportar a los empresarios y participantes colombianos de la primera edición de Milagro Week 2026, encuentro internacional que busca promover oportunidades de inversión para el país.

Copa Sudamericana: Avianca habilitará vuelos especiales para llegar a Barranquilla

El vuelo AV280, dispuesto por Avianca en su condición de aerolínea oficial del evento, facilitó el desplazamiento de la delegación hacia Estados Unidos y se convirtió en el primer vuelo preinaugural de la ruta Barranquilla–Nueva York, cuya operación directa está proyectada para febrero de 2027.

La conexión se enmarca en la apuesta por fortalecer los vínculos comerciales y empresariales entre Colombia y Estados Unidos, así como por ampliar las oportunidades de conectividad internacional desde Barranquilla.