El CEA respalda la ‘Milagro Week’ y pide garantías para atraer inversión estadounidense

El Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia) respaldó la estrategia gubernamental ‘Milagro Week’, que busca presentar ante inversionistas internacionales un portafolio de más de 70 proyectos estratégicos por $75 billones, y advirtió que la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y las garantías del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos serán determinantes para convertir ese interés en inversiones efectivas.
La iniciativa, liderada en Nueva York, busca visibilizar oportunidades de inversión en Colombia y fortalecer los vínculos económicos con los mercados internacionales. Para el gremio, el ejercicio de promoción puede contribuir a dinamizar la actividad productiva, siempre que el país ofrezca condiciones que permitan ejecutar los proyectos.
“Presentar un portafolio por $75 billones es una señal positiva, pero el verdadero desafío consiste en pasar del interés exploratorio a la ejecución real de las inversiones”, afirmó Ricardo Triana, director ejecutivo del CEA Colombia.
El dirigente señaló que los inversionistas necesitan reglas claras, certidumbre jurídica y estabilidad institucional para tomar decisiones de largo plazo, especialmente en sectores como infraestructura, energía y tecnología.
El gremio también destacó la importancia del TLC entre Colombia y Estados Unidos, vigente desde hace más de una década, como instrumento para respaldar la relación económica bilateral y facilitar oportunidades de inversión, transferencia tecnológica y relocalización de cadenas de suministro, conocida como nearshoring.
Entre los sectores con potencial para recibir capital extranjero, el CEA mencionó infraestructura, transición energética, minería sostenible, agroindustria, tecnología y servicios globales.
Además de la estabilidad normativa, la organización identificó otros dos factores para materializar las inversiones: mejorar la eficiencia del Estado mediante trámites y licencias más ágiles y fortalecer la formación de talento calificado y bilingüe para responder a las necesidades de las empresas multinacionales.
El gremio agregó que la transparencia y el cumplimiento de estándares ambientales y de gobernanza también son relevantes para la ejecución de los proyectos.
El Consejo de Empresas Americanas reúne a más de 118 compañías afiliadas, que, según la organización, aportan el 7,3 % del PIB nacional y generan más de 120.000 empleos formales. De acuerdo con el CEA, el 98 % de esos puestos está ocupado por talento local.
La organización reiteró su disposición a trabajar con el sector público para impulsar la inversión extranjera, la competitividad y el desarrollo sostenible en Colombia.