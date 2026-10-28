Macroeconomía

El CEA respalda la ‘Milagro Week’ y pide garantías para atraer inversión estadounidense

El gremio destacó el potencial para atraer capital extranjero y señaló que la estabilidad normativa, la agilidad en los trámites y el talento calificado serán claves.

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Redacción Economía
28 de octubre de 2026 a las 12:58 p. m.
Ricardo Triana Director ejecutivo del CEA Colombia
Ricardo Triana Director ejecutivo del CEA Colombia Foto: SEMANA

El Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia) respaldó la estrategia gubernamental ‘Milagro Week’, que busca presentar ante inversionistas internacionales un portafolio de más de 70 proyectos estratégicos por $75 billones, y advirtió que la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y las garantías del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos serán determinantes para convertir ese interés en inversiones efectivas.

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La iniciativa, liderada en Nueva York, busca visibilizar oportunidades de inversión en Colombia y fortalecer los vínculos económicos con los mercados internacionales. Para el gremio, el ejercicio de promoción puede contribuir a dinamizar la actividad productiva, siempre que el país ofrezca condiciones que permitan ejecutar los proyectos.

“Presentar un portafolio por $75 billones es una señal positiva, pero el verdadero desafío consiste en pasar del interés exploratorio a la ejecución real de las inversiones”, afirmó Ricardo Triana, director ejecutivo del CEA Colombia.

El dirigente señaló que los inversionistas necesitan reglas claras, certidumbre jurídica y estabilidad institucional para tomar decisiones de largo plazo, especialmente en sectores como infraestructura, energía y tecnología.

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La estrategia busca presentar ante inversionistas internacionales un portafolio de más de 70 proyectos estratégicos por $75 billones. Foto: Getty Images

El gremio también destacó la importancia del TLC entre Colombia y Estados Unidos, vigente desde hace más de una década, como instrumento para respaldar la relación económica bilateral y facilitar oportunidades de inversión, transferencia tecnológica y relocalización de cadenas de suministro, conocida como nearshoring.

Entre los sectores con potencial para recibir capital extranjero, el CEA mencionó infraestructura, transición energética, minería sostenible, agroindustria, tecnología y servicios globales.

Además de la estabilidad normativa, la organización identificó otros dos factores para materializar las inversiones: mejorar la eficiencia del Estado mediante trámites y licencias más ágiles y fortalecer la formación de talento calificado y bilingüe para responder a las necesidades de las empresas multinacionales.

El gremio agregó que la transparencia y el cumplimiento de estándares ambientales y de gobernanza también son relevantes para la ejecución de los proyectos.

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El Consejo de Empresas Americanas reúne a más de 118 compañías afiliadas, que, según la organización, aportan el 7,3 % del PIB nacional y generan más de 120.000 empleos formales. De acuerdo con el CEA, el 98 % de esos puestos está ocupado por talento local.

La organización reiteró su disposición a trabajar con el sector público para impulsar la inversión extranjera, la competitividad y el desarrollo sostenible en Colombia.