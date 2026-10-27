Durante una jornada de recorrido e inspección por varias carteras del Ejecutivo, el presidente Abelardo De La Espriella fijó la meta de “cero aranceles adicionales” como eje central de la política comercial con Estados Unidos.

MinComercio podría firmar este año acuerdo con Estados Unidos para suspender el cobro de aranceles a productos colombianos

“Nuestra política no puede conformarse con resolver el 12,5 %. Nuestra meta debe ser cero aranceles adicionales para los productos colombianos”, señaló el mandatario.

Con esto, el Gobierno busca proteger a sectores vulnerables como el acero y el aluminio frente a los cobros sobre el valor total del producto, aplicados sin diferenciar si existe un TLC vigente.

La eventual eliminación de la sobretasa provisional del 12,5 % representa un alivio esperado por el Ejecutivo, pero no resuelve el cuello de botella que enfrenta la producción nacional.

Según advirtió el presidente, la verdadera barrera de fondo para la industria del acero y del aluminio se encuentra en la regulación de la Sección 232 del mercado estadounidense.

El Gobierno busca proteger a sectores vulnerables como el acero y el aluminio. Foto: Getty Images

“Estados Unidos aplica sobre el valor total del producto y sin distinguir entre socios con TLC y sin él. Entonces, ¿de qué sirve tener el TLC?”, explicó De La Espriella durante su visita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Para superar este obstáculo, la estrategia comercial del Gobierno nacional se centrará en el despliegue de argumentos técnicos, comerciales y estratégicos.

El propósito central es recuperar plenamente las ventajas del TLC, evitar la pérdida de competitividad de las exportaciones y dinamizar el flujo de comercio bilateral entre ambas naciones.