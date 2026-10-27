Colombia emite bonos globales por 5.200 millones de dólares para financiar el Presupuesto General de la Nación

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que Colombia emitió bonos globales por 5.200 millones de dólares en los mercados internacionales de capitales, con el propósito de financiar el Presupuesto General de la Nación de este año y fortalecer la disponibilidad de recursos para la vigencia de 2027.

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Según la entidad, la operación, realizada a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, cierra el programa de colocaciones globales destinado a financiar el presupuesto de 2026.

Durante el proceso, la demanda alcanzó un máximo de 17.149 millones de dólares, equivalente a 3,3 veces el monto colocado. La emisión contó con inversionistas de África, América Latina y el Caribe, Asia, Australia, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Reino Unido.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señaló que la operación se realizó en medio de la volatilidad financiera internacional y destacó la participación de los inversionistas nacionales y extranjeros.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, en debate en plenaria de Senado, del Presupuesto 2027 Foto: Senado / Cortesía

“Se logró realizar la emisión más grande en la historia de Colombia”, afirmó el ministro, quien agregó que los recursos permitirán atender compromisos relacionados con la inversión social y la reconstrucción tras el terremoto.

El ministro también destacó la participación de entidades financieras y fondos nacionales en la operación. “Bancos, casas de bolsa, fondos de pensiones y aseguradoras alcanzaron una participación del 10 % en la emisión”, indicó.

La colocación comprendió tres referencias de bonos. La primera correspondió a 2.200 millones de dólares, con una tasa cupón del 7 % y vencimiento el 29 de enero de 2032.

La segunda fue por 2.000 millones de dólares, con una tasa del 7,625 % y vencimiento el 29 de enero de 2037. La tercera sumó 1.000 millones de dólares, con una tasa del 8,125 % y vencimiento el 29 de octubre de 2056.

La operación prioriza títulos a mediano y largo plazo para reducir riesgos de refinanciamiento y concentración de vencimientos de la deuda pública. Foto: Getty Images

Los títulos tendrán pagos semestrales de intereses y se regirán por la legislación del estado de Nueva York. La fecha de cumplimiento de la operación quedó establecida para el 29 de octubre de 2026.

De acuerdo con Hacienda, la estrategia priorizó instrumentos de mediano y largo plazo para reducir la concentración de vencimientos en el corto plazo y el riesgo de refinanciación de la deuda pública.

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Los resultados de la emisión estarán disponibles en la página de Relaciones con Inversionistas del Ministerio de Hacienda. Además, serán remitidos a la Contraloría General de la República, conforme a lo establecido en la normativa citada por la entidad.