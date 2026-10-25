Abelardo De La Espriella reconoce error en el trámite del Presupuesto General y explica el decreto para 2027: “Ley de rescate”

El presidente Abelardo De La Espriella habló sobre lo ocurrido con el Presupuesto General, que no pudo concluir su trámite en el Congreso de la República por un vicio de trámite, ya que la plenaria de la Cámara aprobó un texto diferente al del Senado.

Lo ocurrido obligaba a que se adelantara una conciliación para armonizar los textos y esto no se hizo. Por esa razón, el Gobierno tuvo que expedir el Presupuesto General por decreto y el mandatario aclaró lo que se hará para buscar más recursos.

“En nuestro Gobierno se reconocen los errores sin problema alguno; en el trámite legislativo se presentó un error, pero la ley es clara y nos permitió expedir el Presupuesto por decreto por 634,9 billones de pesos, incorporando las modificaciones aprobadas por el Congreso en primer debate”, dijo el mandatario.

El presidente aseguró que los colombianos pueden estar tranquilos porque la continuidad presupuestal del Estado está garantizada.

“Dejaron al país jodido”: José Manuel Restrepo advierte que el gobierno Petro dejó una grave bomba fiscal y revela las soluciones

“Quiero anunciarles que la próxima semana presentaremos la solución de fondo que estamos preparando para atender los desafíos presupuestales y fiscales de nuestra nación”.

Agregó: “Garantizaremos la estabilidad de las finanzas públicas y los recursos para atender las prioridades de los colombianos. Esa será la ley de rescate; no voy a ocultar las dificultades, ni prometeré soluciones mágicas. Mi responsabilidad es tomar decisiones claras y actuar dentro del marco de la ley”.

En ese orden de ideas, el presidente dijo que en los próximos días se darán a conocer esas medidas económicas que permitirán conseguir esos recursos adicionales que son necesarios para el país.

Gobierno decretó el Presupuesto General de la Nación para 2027. Así se distribuirá el dinero

Asimismo, indicó que el ejemplo debe empezar por el Ejecutivo y que la Casa de Nariño tuvo una reducción presupuestal de más de 267 mil millones de pesos.

Fue enfático en señalar que dichas reducciones corresponden directamente a la Presidencia de la República, pero que hay otras entidades del Estado.

Con este anuncio, el presidente está cumpliendo lo prometido en campaña, cuando habló de austeridad, una política que ahora está implementando.

Por esa razón, hizo un llamado al Congreso, ya que su respaldo político será clave para sacar adelante las iniciativas que se vayan a presentar.