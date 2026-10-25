“Colombia no es refugio de delincuentes”: presidente Abelardo De La Espriella anunció deportación de 27 extranjeros

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo 25 de octubre la expulsión y deportación de 27 ciudadanos extranjeros, en procedimientos que, según indicó, fueron realizados de manera coordinada por Migración Colombia y la Policía Nacional. El mandatario relacionó las medidas con conductas como hurtos, tráfico de drogas y porte ilegal de armas.

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A través de una publicación en su cuenta de X, De La Espriella defendió las actuaciones migratorias y aseguró que el país mantendrá sus puertas abiertas para quienes lleguen a trabajar, pero actuará contra quienes cometan delitos.

“Colombia tiene las puertas abiertas para quienes vienen a trabajar honradamente, pero cerradas para quienes pretenden delinquir y aterrorizar a nuestra gente”, escribió el presidente.

Arauca, uno de los puntos de los procedimientos migratorios

De acuerdo con la información divulgada por el mandatario, en Arauca se adelantaron actuaciones contra 21 ciudadanos extranjeros. Estas personas fueron trasladadas hacia Paraguachón, en La Guajira, para ser entregadas a las autoridades venezolanas.

De La Espriella también señaló que se han realizado procedimientos migratorios en otras ciudades del país, aunque en su publicación no detalló cuáles ni precisó las fechas de cada intervención.

Como parte de los datos expuestos, el presidente mencionó dos casos particulares. Según su mensaje, uno de los ciudadanos deportados registra ocho anotaciones en el Sistema Penal de la Fiscalía General de la Nación y enfrenta un proceso por hurto calificado.

Sobre otra de las personas expulsadas, indicó que acumula 55 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia. Estos datos fueron presentados por el mandatario para respaldar su posición frente a las acciones adoptadas.

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El mensaje del presidente sobre la seguridad

En su publicación, De La Espriella sostuvo que la condición migratoria no debe utilizarse como justificación para cometer delitos y aseguró que el Estado responderá ante esas conductas.

“Los extranjeros que llegan a trabajar, producir, respetar nuestras leyes y contribuir al progreso nacional son bienvenidos. Pero quienes pretendan aprovechar su condición de migrantes para cometer delitos encontrarán toda la contundencia del Estado”, manifestó.

“Cero tolerancia con la delincuencia”: el mensaje del presidente De La Espriella sobre seguridad y migración. Foto: Presidencia

El presidente también resumió su postura con una frase que destacó en el mensaje: “¡Cero tolerancia con la delincuencia en la Patria Milagro!”.

Finalmente, De La Espriella afirmó que la protección de la población y el respeto por la soberanía nacional son prioridades de su Gobierno. “La seguridad de los colombianos y la soberanía nacional se respetan y se hacen respetar”, concluyó.