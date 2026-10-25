El presidente Abelardo De La Espriella habla hoy al país en alocución nacional

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ofrecerá una alocución en vivo este domingo, 25 de octubre, a las 8:00 p. m., de acuerdo con la información divulgada en las últimas horas por los canales oficiales del Gobierno nacional, convocando a la ciudadanía a sintonizar el mensaje.

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La intervención del mandatario será difundida mediante las plataformas digitales y redes sociales de la Casa de Nariño. Asimismo, se habilitará la señal de los medios públicos, incluyendo las pantallas de Señal Colombia y las frecuencias del Canal Institucional.

Estos mensajes a la nación liderados por Abelardo De La Espriella suelen concentrarse en balances de gestión en sus primeros meses de gobierno, anuncios de reformas legislativas prioritarias, determinaciones de carácter económico y social de alto impacto para la población y balances de seguridad.

La más reciente intervención ante el país la realizó el pasado domingo, 18 de octubre, desde San Andrés, donde anunció que firmará un decreto histórico para delimitar formalmente las coordenadas del territorio arrecifal y los espacios marítimos del archipiélago.

El pasado 12 de octubre también se dirigió al país. Ese día se refirió a las medidas para el sector energético y fiscal. Allí exigió medidas contingencia frente a la posible crisis por el fenómeno de El Niño y solicitó formalmente al Congreso de la República la adición de 1,2 billones de pesos para ello.

Ese día también entregó un balance del Fondo Milagro y la atención de la emergencia generada por el terremoto el pasado 10 de agosto, que dejó miles de familias damnificadas y centenares de personas muertas. Así mismo, entregó un balance de seguridad ciudadana.