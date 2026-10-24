Iván Cepeda rechaza detención de Luisa González en Ecuador y acusa de “fascismo” al gobierno de Daniel Noboa

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda rechazó públicamente la detención de la líder opositora ecuatoriana Luisa González Alcívar, calificando el procedimiento como un acto de “persecución política”.

Petro le respondió a Daniel Noboa tras vincularlo con Luisa González, excandidata arrestada en Ecuador

A través de sus redes sociales, el congresista del Pacto Histórico lanzó duras críticas contra la administración del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Cepeda afirmó de manera tajante que el arresto de la abogada y principal figura del movimiento Revolución Ciudadana responde a “métodos fascistas” que supuestamente se están implementando en el vecino país.

“Desde Colombia, toda nuestra solidaridad con Luisa y con los hermanos y hermanas ecuatorianos”, manifestó Cepeda, extendiendo el respaldo de un sector de la izquierda colombiana a las filas del correísmo.