Iván Cepeda rechaza detención de Luisa González en Ecuador y acusa de “fascismo” al gobierno de Daniel Noboa

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda rechazó públicamente la detención de la líder opositora ecuatoriana Luisa González Alcívar, calificando el procedimiento como un acto de “persecución política”.
A través de sus redes sociales, el congresista del Pacto Histórico lanzó duras críticas contra la administración del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
Cepeda afirmó de manera tajante que el arresto de la abogada y principal figura del movimiento Revolución Ciudadana responde a “métodos fascistas” que supuestamente se están implementando en el vecino país.
“Desde Colombia, toda nuestra solidaridad con Luisa y con los hermanos y hermanas ecuatorianos”, manifestó Cepeda, extendiendo el respaldo de un sector de la izquierda colombiana a las filas del correísmo.
RECHAZO LA DETENCIÓN DE LA DIRIGENTE ECUATORIANA LUISA GONZÁLEZ— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 24, 2026
La detención arbitraria de la principal figura de la oposición ecuatoriana, la abogada Luisa González Alcívar, es un nuevo acto de persecución política contra el movimiento Revolución Ciudadana.
Son los métodos… pic.twitter.com/2Kt9fnakEo