Confidenciales

Exfuncionarios de Petro declaran ante agencias de EE. UU. sobre presuntos vínculos con grupos ilegales

Los exfuncionarios buscan protección para sus familias y posibles inmunidades ante agencias estadounidenses.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
24 de octubre de 2026 a las 2:17 a. m.
Gustavo Petro, expresidente.
Gustavo Petro, expresidente. Foto: Anadolu via AFP

Agencias estadounidenses han escuchado reveladores testimonios de exfuncionarios de Gustavo Petro que pondrían en evidencia una supuesta conspiración y apoyo a grupos terroristas durante su administración. SEMANA conoció que las entrevistas se han desarrollado en los últimos meses en Bogotá e incluso en Europa.

GUSTAVO PETRO RICARDO ROA WADITH MANZUR KAREN MANRIQUE JULIO ELIAS CHAGUI LILIANA ESTHER BITAR EUCLIDES TORRES MARTHA PERALTA
Estados Unidos, cada vez más cerca del anillo de confianza de Gustavo Petro: dejó sin visa a los salpicados en escándalos de corrupción

El interés de los testigos, que estuvieron dentro del círculo de poder de Petro, es buscar protección para sus familias y posibles inmunidades. Los nombres que más han repetido los informantes son los de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, aunque también han hablado de otros familiares y exfuncionarios del Gobierno. Los que están declarando han dicho no confiar en la Fiscalía colombiana.