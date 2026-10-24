Exfuncionarios de Petro declaran ante agencias de EE. UU. sobre presuntos vínculos con grupos ilegales

Agencias estadounidenses han escuchado reveladores testimonios de exfuncionarios de Gustavo Petro que pondrían en evidencia una supuesta conspiración y apoyo a grupos terroristas durante su administración. SEMANA conoció que las entrevistas se han desarrollado en los últimos meses en Bogotá e incluso en Europa.

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El interés de los testigos, que estuvieron dentro del círculo de poder de Petro, es buscar protección para sus familias y posibles inmunidades. Los nombres que más han repetido los informantes son los de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, aunque también han hablado de otros familiares y exfuncionarios del Gobierno. Los que están declarando han dicho no confiar en la Fiscalía colombiana.