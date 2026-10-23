Estados Unidos, cada vez más cerca del anillo de confianza de Gustavo Petro: dejó sin visa a los salpicados en escándalos de corrupción

El anillo más cercano del expresidente Gustavo Petro empezó a pagar una cuenta de cobro costosa por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que los ha venido dejando sin visa para ingresar al país gringo. Este jueves, 22 de octubre, las autoridades norteamericanas notificaron de la restricción de entrada a su nación a otros siete dirigentes cercanos al petrismo, entre ellos, el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, uno de los hombres más cercanos al político del Pacto Histórico y quien gerenció su campaña presidencial en 2022.

Su papel de gerente le significó una sanción de 5.300 millones de pesos por parte del Consejo Nacional Electoral por financiación irregular de la campaña. A Roa la Fiscalía lo investiga por ese hecho. Y, como si fuera poco, rinde cuentas ante la justicia por el polémico apartamento que compró en el norte de Bogotá y que hoy arrienda por 40 millones de pesos mensuales. De Ricardo Roa y su suerte con los gringos se ha especulado. Incluso, se ha rumorado que lo vincularían a la lista Ofac, pero la información carece de sustento.

Ricardo Roa, Wadith Manzur, Yahir Acuña y Karen Manrique. Foto: Montaje realizado por El País con fotos de Colprensa

Estados Unidos confirmó este jueves que los involucrados en el mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro, como el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, tampoco tienen el pase para ingresar a su país.

Aunque la Justicia colombiana no los ha condenado, EE.UU. le cerró las puertas al senador electo por el Partido Conservador, Wadith Manzur quien, según las autoridades, se benefició de prebendas a cambio de permitir y aprobar el tránsito de las reformas del gobierno Petro en el Legislativo. Manzur carga entre pecho y espalda varios señalamientos, entre ellos, por haber, supuestamente, blindado a Gustavo Petro en sus investigaciones disciplinarias y penales desde la Comisión de Investigación y Acusación.

Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, Wadith Manzur y Karen Manrique. Foto: SEMANA

La excongresista Karen Manrique, de Arauca, salpicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, tampoco puede ingresar a Estados Unidos.

La política araucana ha tenido que defenderse de varias acusaciones, entre ellas, por una supuesta relación con el ELN, la guerrilla más grande en Colombia que se mueve como pez en el agua por su departamento de origen.

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, le dijo en su momento a la Fiscalía: “Veníamos de unos paros en la región de Arauca, donde la UNGRD tuvo que participar, donde era clara la influencia guerrillera en ese paro y lo que nos quedaba claro era que las obras en Arauca se hacían si el ELN decía. Si no había permiso del ELN, no se hacía”, le dijo López a la fiscal.

El exsenador Julio Elías Chagui también se quedó sin visa. Él fue mencionado por el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, en le entramado de corrupción de la entidad y fue uno de los beneficiarios de las obras que entregó el gobierno Petro.

Exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, y senador Julio Elías Chaguí. Foto: No

“Mantuve comunicación con Julio Elías Chagüi Flórez durante el mes de diciembre de 2023 hasta el momento de su salida de la UNGRD, con la finalidad de realizar las respectivas coordinaciones sobre el proyecto de contrato de Sahagún - Córdoba. Durante una de esas comunicaciones, Julio Elías Chagüi Flórez le remite a Sneyder Pinilla el teléfono de contacto de Jorge González, secretario de infraestructura, persona con la cual termina de realizar las coordinaciones del contrato”, dijo Sneyder Pinilla.

La exsenadora Liliana Esther Bitar Castilla, del Partido Conservador, también aparece en el nuevo listado de colombianos sin visa gringa y, como los demás, es investigada por el mismo escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

También se quedó sin visa el exalcalde de Envigado, José Ignacio Mesa, a quien la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema le confirmó una condena por concierto para delinquir agravado por nexos con grupos ilegales.

Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo, enfrenta múltiples investigaciones por corrupción y procesos en la Corte Suprema de Justicia. Foto: Cortesía Alcaldí­a de Sincelejo

Igual ocurrió con el actual alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, quien tiene dos delicadas investigaciones en la Corte Suprema de Justicia y acumula 13 procesos por corrupción. Sin embargo, fue el presidente Abelardo De La Espriella quien lo puso en la palestra pública cuando afirmó, haciendo referencia al dinero que gira el Gobierno para el municipio, que “no pondrá usted sus manos sobre la plata (…) bajo su esquema de corrupción yo no trabajo”.

Además de Gustavo Petro, Estados Unidos también les canceló recientemente la visa a la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta- también involucrada en el novelón de la UNGRD-, y el empresario Euclides Torres, financiador de la campaña de Petro en el 2022.