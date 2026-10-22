Para el senador Wadith Manzur, en la decisión emitida en su contra el pasado 6 de marzo por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se le vulneraron sus derechos al debido proceso y a la defensa.

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Esto, al considerar que los dos conjueces que destrabaron la discusión y avalaron la ponencia del magistrado Misael Rodríguez que pedía cobijarlo con medida de aseguramiento en centro carcelario, no pudieron leer los 50 mil folios ni estudiar detalladamente los 40 testimonios recolectados en un año.

Debido a esto, insistió en que se declare la nulidad del proceso penal que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNRGD).

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“No es un tema menor. Estamos hablando de la libertad de una persona (...) Póngale sentido lógico a las cosas. Es imposible lo que sucedió en el marco de esta decisión que tomaron estos conjueces”, precisó en medio de su extensa intervención.

Para el senador, que actualmente se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá, existen tres causales para que se declare la nulidad de la acusación que fue presentada en su contra el pasado martes 20 de octubre por el delito de cohecho impropio.

“La acusación no narra el acto con el que yo había aceptado. Deja abierto el momento en que habría ocurrido y no fija qué se me prometió ni cuál era la utilidad”, aseveró el dirigente político conservador.

En este punto indicó que nunca se explica qué aceptó en las conversaciones que sostuvo con el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, o con la asesora del despacho, María Alejandra Benavides.

Así como el contrato que habría recibido por las gestiones adelantadas en las reuniones que se adelantaron en la sede central del Ministerio de Hacienda, en el centro de Bogotá, y a escasas cuadras del Congreso.

Finalmente, cuestionó el tiempo, modo y lugar donde se habría presentado la firma del pacto para recibir contratos y así beneficiar los intereses del gobierno.

“¿Qué acepté y cómo lo acepté?”, se preguntó el congresista que consideró que existen muchos vacíos en la acusación.