Judiciales

“Póngale sentido lógico”: Wadith Manzur cuestionó la posición de los conjueces en la decisión que ordenó su captura

El senador conservador, procesado por el escándalo de la UNGRD, advirtió que se le vulneró el debido proceso.

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Redacción Semana
21 de octubre de 2026 a las 1:51 p. m.
El senador conservador Wadith Manzur se encuentra privado de su libertad desde marzo por orden de la Corte Suprema de Justicia.
El senador conservador Wadith Manzur se encuentra privado de su libertad desde marzo por orden de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Colprensa

Este miércoles 21 de octubre reapareció el senador conservador Wadith Manzur, acusado por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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El congresista pidió la palabra para reclamar por la posición de los dos conjueces en su caso y que se tornó definitiva cuando se ordenó su medida de aseguramiento en centro carcelario en medio de este proceso penal.

Para Manzur, quien se encuentra actualmente en la cárcel La Picota, por orden del presidente Abelardo De La Espriella, en su caso existió una vulneración al debido proceso.

“Todas las cosas funcionan con lógica”, expresó Manzur al considerar que los conjueces no tuvieron tiempo para evaluar todas las declaraciones que existían en su caso.

Entre estos, el extenso testimonio que rindió ante el magistrado Misael Rodríguez la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides.

Este testimonio, fue pieza clave para que se avalara la medida de aseguramiento mientras se resolvía su situación jurídica.

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“Era físicamente imposible que los conjueves escucharan los testimonios de María Alejandra Benavides”, manifestó Manzur.

Igualmente, tampoco les daba el tiempo para escuchar las extensas declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López Martínez.

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“No es un tema menor. Estamos hablando de la libertad de una persona (...) Póngale sentido lógico a las cosas. Es imposible lo que sucedió en el marco de esta decisión que tomaron estos conjueces”, precisó.

En su testimonio, María Alejandra Benavides, revelado en exclusiva por SEMANA, señaló directamente a Wadith Manzur de haberla contactado para el direccionamiento de una serie de contratos.

Seis excongresistas fueron acusados por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
Seis excongresistas fueron acusados por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Foto: Corte Suprema de Justicia

Esto con el fin de citar a una sesión en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que él presidía con el fin de debatir y votar las reformas impulsadas por el Ministerio de Hacienda.

El senador fue acusado por el delito de cohecho impropio.