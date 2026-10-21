Exclusivo: estos son los chats del teléfono de Sandra Ortiz. Confirmarían su participación en las reuniones y coordinación del saqueo a la UNGRD

El saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), el escándalo de corrupción más grande del gobierno del expresidente Gustavo Petro, tiene contra las cuerdas a la exalta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, quien ha dado bandazos en su defensa y pasó de señalar a varios de los protagonistas a decir que no tenía nada que ver con la corrupción que convirtió la entidad en moneda de cambio, para que los congresistas apoyaran al gobierno por contratos o dinero en efectivo.

Esta es la extracción del celular de la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, con énfasis en los días 21 y 25 de septiembre; 12 y 13 de octubre y 25 de noviembre, fechas clave en el saqueo a la UNGRD. Foto: Documento

SEMANA tiene en su poder la extracción realizada por la Fiscalía de los chats del celular de Ortiz con protagonistas del saqueo como el expresidente del Senado, Iván Name; el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla, los cuales confirman reuniones clave en el marco de la entrega de 3.000 millones de pesos a Name, por los cuales se le ha denominado en el escándalo como “la mensajera”.

Exclusivo: el informe de la Fiscalía, con la ubicación de los GPS de las camionetas de Sandra Ortiz, confirmarían la entrega de 3.000 millones de pesos a Iván Name. Ella lo niega

La reunión clave

De acuerdo con un análisis realizado por la Dijín, “se estableció que Sandra Ortiz al parecer participó en los siguientes eventos: 21/09/2023, almuerzo al parecer con Carlos Ramón e Iván Name, sobre la 1:00 PM, de acuerdo con los chats y agendas expuestos en las conversaciones de WhatsApp”.

¿Por qué es importante este encuentro? Según el análisis, esta es la génesis del plan para comprar al entonces presidente del Senado, Iván Name. Se trataría de una reunión de las cabezas visibles del Partido Verde, pues estaba también el prófugo exdirector de la colectividad y del Dapre, Carlos Ramón González, y Ortiz, quien siempre militó en los verdes.

El 21 de septiembre de 2023 se habría dado génesis del saqueo a la UNGRD. Se trata de una reunión entre el prófugo exdirector del Dapre, Carlos Ramón González; el expresidente del Senado, Iván Name y la exconsejera Sandra Ortiz. Foto: Documento

El 21 de septiembre de 2023, a las 9 y 33 de la mañana, Name, quien era muy amigo de la consejera Ortiz, le escribe: “Querida mía, almuerzo a la 1 te parece? Habla con CR (Carlos Ramón) y confírmame”.

La respuesta se da 11 minutos después a las 9 y 44:

Sandra Ortiz: Querido presidente muy buenos días. Confirmado.

Iván Name: 1 pm nos vemos

S.O.: Perfecto querido presidente.

El informe de la Fiscalía analizó las comunicaciones entre Sandra Ortiz y Carlos Ramón González. Foto: Documento

En ese día no hablaron más, pero luego de que se diera ese almuerzo entre Ortiz, Name y González se da un oportuno diálogo por Whatsapp entre Ortiz y el exdirector de la UNGRD Olmedo López. Según la investigación, la finalidad era echar a rodar la jugada corrupta en la que, al parecer, no solo se buscaba respaldo a las propuestas del Gobierno, también a la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.

En 84 ocasiones se habrían intentado comunicar Sandra Ortiz e Iván Name para la época en que se dieron los hechos que son investigados. Foto: Documento

Ese mismo 21 de septiembre Ortiz le escribe a López: “director buena tarde, es urgente que hablemos”.

Por si quedaban dudas de esa reunión, en otro chat con Lina Ortiz, secretaria de Sandra Ortiz, el 20 de septiembre, le envía la agenda del siguiente día en la que se lee: “12:30 Almuerzo Dr Carlos Ramón y presidente del senado Dr Iván Name”.

Este es el tráfico de llamadas entre Sandra Ortiz y Olmedo López. Foto: Documento

El siguiente encuentro se habría dado, como consta en las imágenes y como ha confesado Olmedo López, el 25 de septiembre de 2023. Ese día Ortiz le escribió a los dos celulares a López para confirmar la reunión en “la suit del Tequendama”, en la que también participó el senador Name.

El informe de la Fiscalía señala que ese día Ortiz habría participado de dos reuniones: “almuerzo en La Malcriada (sin especificar hora) y reunión con Olmedo López sobre las 8:00 AM en la “Suit Tequendama””.

Este chat de Olmedo López había sido publicado hace dos años por SEMANA, la extracción confirmaría el testimonio y las pruebas del exdirector de la UNGRD. Foto: Documento

Las reuniones del dinero

El informe de la Fiscalía es claro al advertir de reuniones que se habrían dado antes de la entrega de los 3.000 millones de pesos. (ver imagen)

12/10/2023 , reunión en la UNGRD sobre las 9:00 AM y sobre las 3:00 PM se reunió con Olmedo López para tomar tinto.

, reunión en la UNGRD sobre las 9:00 AM y sobre las 3:00 PM se reunió con Olmedo López para tomar tinto. 13/10/2023, desayuno con Iván Name sobre las 9:00 AM; onces con Olmedo López y Sneyder Pinilla sobre las 3:00 PM у reunión con Sneyder Pinilla sobre las 7:30 РМ.

Estas son las reuniones a las que, según la investigación de la Fiscalía, habría asistido la exconsejera Sandra Ortiz. Foto: Documento

El 12 de octubre al parecer fue un día muy movido para Sandra Ortiz, según las pruebas estuvo nada menos que en la UNGRD, luego se reunió en la tarde con Olmedo López y al finalizar el día se habría encontrado con Name para entregarle los primeros 1.500 millones de pesos.

Así se puede leer en los chats extraídos directamente del dispositivo móvil del Ortiz. En diálogo con Olmedo López a las 11 y 49 de la mañana se lee:

S.O.: Director buenos días

O.L.: Buenos días

S.O.: A qué hora pasas

O.L.: En reunión (pone una foto)

S.O.: Excelente

O.L.: Termino aquí. Termino y le llamo.

S.O.: Perfecto

O.L.: Todo listo para el tinto

La segunda cita al parecer se dio, a las 2 y 56 de la tarde, Ortiz saluda a López y este le responde que va en camino.

En ese momento, según está documentado en la investigación, López y Pinilla estaban en una reunión sobre el fenómeno del niño, López dijo que esa noche irían a entregar el recurso, pero Pinilla dijo que solo podían llevar 1.500 millones y los otros los entregarían al siguiente día, el 13 de octubre.

El supuesto “tinto” al parecer era la entrega del botín, y así quedaría confirmado con un mensaje que le envió esta vez, el senador Name a Ortiz a las 9 y 30 de la noche, en el que le agradece y concreta la segunda cita: “Dios te bendiga querida Sandra”, “mañana 8 am”.

La segunda entrega

El 13 septiembre se habría hecho la segunda entrega de 1.500 millones. Muy temprano en la mañana Name pospone el encuentro media hora y le escribe a Ortiz: “8 y 30 mejor”. Ella responde: “perfecto”.

En 91 ocasiones se habrían intentado comunicar Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla en las fechas en las que se dio el saqueo a la UNGRD. Foto: Documento

El encuentro no habría podido dar en la mañana, sin embargo, durante todo el día Sandra Ortiz aparece hablando con el subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla. Ortiz le dice que está “pendiente de las onces de hoy”, durante todo el día tratan de cuadrar la cita que se cruza con las agendas y en la noche, ya Pinilla le pregunta que a dónde le llega. Sobre las 9 de la noche, Ortiz le escribe a Name: “presidente te llego a las 9”, la respuesta fue: “bien”.

Así se habría concretado la transacción y las pruebas estarían, todas, en el celular de la exconsejera para las regiones, sobre el cual la Fiscalía no ha dado luces ni ha presentado en las audiencias.