Indignación en Antioquia por agresión a adulto mayor: responsable recibió irrelevante multa

Un caso de agresión contra un adulto mayor de 73 años desató indignación en Antioquia, luego de que en redes sociales se difundiera una denuncia sobre una golpiza que habría quedado registrada por una cámara de seguridad en el municipio de La Ceja del Tambo.

Indignación en Bogotá por brutal asalto a un adulto mayor frente a su hijo y su nieta

Las publicaciones ciudadanas señalan al administrador de la parcelación El Yarumo como presunto responsable de la agresión. Tras conocerse el caso, varios usuarios pidieron que se identificara al señalado y que respondiera por lo ocurrido.

Sin embargo, la controversia no terminó con la difusión de las imágenes. Días después, nuevas publicaciones señalaron que al responsable le habrían impuesto una multa económica, una decisión que generó cuestionamientos entre quienes exigían una respuesta frente a la agresión.

La sanción que desató las críticas

De acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales, el caso llegó ante el inspector de Policía de La Ceja del Tambo, autoridad a la que se atribuye la decisión sancionatoria.

En el documento conocido se señala que el ciudadano habría incurrido en una conducta contraria al comportamiento debido en el municipio, consistente en una agresión física contra otro ciudadano. El hecho habría ocurrido el 7 de septiembre de 2026 en la parcelación El Yarumo.

La segunda parte de la resolución establece la imposición de una ‘Multa General Tipo 3′ por $466.909 pesos, equivalentes a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Resolución contra el responsable de la agresión a adulto mayor en La Ceja del Tambo, Antioquia Foto: Cuenta de X Denuncias Antioquia / API

La cifra se convirtió en uno de los puntos centrales de la discusión en redes sociales. Usuarios expresaron su indignación y cuestionaron la respuesta conocida frente a un episodio que, según las publicaciones, habría quedado registrado por una cámara de seguridad.

Por ahora, con la información disponible, no es posible establecer si esa multa corresponde a la totalidad de las medidas adoptadas en el caso o si existen otras actuaciones administrativas o judiciales. Tampoco se cuenta con detalles adicionales sobre el estado de salud del adulto mayor ni sobre una eventual denuncia penal.

El episodio ha generado especial rechazo por la edad de la persona que habría sido agredida. No obstante, la información difundida hasta el momento no permite reconstruir las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento ni conocer la versión del señalado.

La resolución divulgada permite establecer el monto de la multa y la conducta por la que habría sido impuesta, pero quedan aspectos por aclarar sobre el caso y las actuaciones posteriores.