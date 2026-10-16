Senado debatirá en Coveñas efectos del fenómeno de El Niño en Bolívar, Sucre y Córdoba

La Comisión Primera del Senado realizará este viernes 16 de octubre un debate de control político en Coveñas sobre los efectos del fenómeno de El Niño en Bolívar, Sucre y Córdoba. La sesión fue aprobada mediante la Proposición 13, presentada por la senadora Isabel Cristina Zuleta y el senador Héctor Olimpo Espinosa.

El debate busca que el Gobierno nacional informe a las comunidades qué medidas ha tomado y cuáles aplicará para preparar a la región, prevenir daños y atender emergencias. La agenda incluye planes para garantizar el suministro de agua, contener el impacto en las tarifas de energía, apoyar a productores agropecuarios, ganaderos y pescadores, prevenir incendios y fortalecer la vigilancia en salud pública.

Al sustentar la proposición, Espinosa afirmó que el control político debe llegar a los territorios afectados por emergencias climáticas, escasez de agua y daños a la producción: “Debatir en Coveñas, Sucre, y no solo en el recinto del Congreso, es una forma de ejercer control político con los pies puestos en la tierra. Es allí donde gobernadores de los departamentos vecinos, alcaldes, gremios, administradores del sector salud, hoteleros, operadores turísticos, organizaciones no gubernamentales, pescadores y comunidades pueden decirle al Gobierno, cara a cara, qué necesidades reales tienen y qué se necesita con urgencia. Es una obligación que asumo con plena convicción”.

Añadió que el ejercicio “hace parte de una apuesta más amplia por acercar el Congreso a las regiones y convertir la autonomía y el desarrollo territorial en un eje central de su agenda legislativa”.

El Ideam declaró la llegada de El Niño el 8 de octubre y estimó en 83 % la probabilidad de que alcance intensidad fuerte o muy fuerte hasta marzo de 2027. El Gobierno ha advertido que 558 municipios están en riesgo de desabastecimiento. En Bolívar, 40 municipios reportaban problemas de suministro a comienzos de septiembre; en Sucre, 17 estaban en calamidad pública por sequía.

La Directiva Presidencial 03 establece el 30 de noviembre como plazo para activar medidas de contingencia. La sesión será abierta a autoridades locales, gremios, productores, pescadores y comunidades.