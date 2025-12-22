Coveñas inaugura su malecón turístico frente al mar Caribe, una obra clave para su proyección como destino de moda

Coveñas, ubicado a 19 kilómetros desde Tolú y a 50 kilómetros al noroccidente de Sincelejo, realizó la apertura oficial del Malecón Turístico de la Segunda Ensenada, una obra clave para su proyección como destino de moda situada frente al mar Caribe.

La obra, que cuenta con una inversión cercana a los $30 mil millones, hace parte del Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo y fortalece la infraestructura turística del municipio, con más de 23.000 metros cuadrados de espacio público abierto para el disfrute de locales y visitantes.

Durante el evento de entrega, a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, y ENTerritorio S.A., se reunieron habitantes del municipio, visitantes y representantes de entidades del orden nacional, regional y local.

“Los Pactos Territoriales convierten la planeación en resultados. El malecón de Coveñas es un ejemplo de cómo la inversión pública impulsa el turismo sostenible y mejora la calidad de vida en las regiones”, destacó Sandra Tibamosca, gerente nacional de Pactos Territoriales del DNP, haciendo referencia al alcance estratégico del proyecto y el sentido de la planeación en los territorios.

Malecón de la Segunda Ensenada en Coveñas Foto: Créditos: Departamento Nacional de Planeación / API

Según informó la Alcaldía de Coveñas en su sitio web, la intervención abarca aproximadamente 983 metros lineales, concebidos como un corredor integral que prioriza la movilidad peatonal, la recreación, el deporte y la dinamización del comercio local en una de las zonas con mayor afluencia turística del municipio.

Además, la misma entidad explicó que el malecón turístico corresponde a la Fase I de un proyecto estratégico que incluye senderos peatonales, ciclorruta, zonas verdes, barreras vegetales para la protección del entorno costero y una bahía vehicular.

De igual forma, dispone de aproximadamente 418 metros cuadrados de áreas cubiertas destinadas a servicios complementarios como baterías sanitarias, restaurantes, casetas de venta, puesto policial, enfermería y punto de vigilancia, además de un moderno sistema de iluminación LED que contribuye a la seguridad en horas nocturnas.

Habitantes, visitantes y turistas ahora cuentan con un espacio moderno y seguro para el disfrute del mar, la recreación y la actividad física. Foto: Créditos: Departamento Nacional de Planeación / API

“Estamos en casa, frente a este mar y esta brisa que representa lo mejor de Coveñas. Desde ENTerritorio S.A. acompañamos proyectos que creen en los territorios y llegan a las comunidades”, expresó Esmeralda Molina Gómez, presidenta (e) de ENTerritorio S.A., durante la inauguración del proyecto.

Asimismo, resaltó el valor del trabajo conjunto y la cercanía con las comunidades, afirmando que esta “obra demuestra que cuando se confía en la región, los proyectos se hacen realidad y transforman la vida de la gente”.