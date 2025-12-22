La región norte del departamento de Antioquia es un territorio que se ha centrado en impulsar diversas estrategias para fortalecer su economía y promover un desarrollo sostenible, convirtiéndose en un lugar lleno de oportunidades y atractivos, los cuales hacen parte de sus municipios.

Entre esos destinos que sorprenden con su encanto se encuentra Gómez Plata, un pueblo que a menos de dos horas de Medellín, ofrece el clima y espacios perfectos para quienes buscan naturaleza, aventura y experiencias auténticas lejos de los sitios turísticos tradicionales.

Al recorrer este destino, los visitantes cuentan con la oportunidad de descubrir impotentes miradores y un entorno natural privilegiado que esconde joyas, como el Embalse Troneras. Este escenario enamora a primera vista con su encantador paisaje e invita a disfrutar actividades como pesca, paseos en lancha y caminatas ideales para la observación de fauna y flora.

No obstante, para vivir una experiencia más tranquila y segura, se aconseja contar siempre con la compañía de un guía de la región y seguir sus recomendaciones. Es importante tener en cuenta que Gómez Plata comparte este importante cuerpo de agua con el municipio de Carolina del Príncipe.

Gómez Plata es un municipio ubicado en la subregión norte de Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Un destino recomendado para los amantes del deporte

Gracias a su riqueza natural y ubicación a 84 kilómetros de la capital antioqueña, esta población se consolida como un lugar perfecto para una escapada corta y económica. Además, su temperatura promedio de 21 °C resulta perfecta para disfrutar de múltiples actividades al aire libre.

Entre los planes más llamativos para hacer en Gómez Plata se destaca el ciclomontañismo, ya que el municipio ofrece una amplia red de rutas con distintos niveles de dificultad, favorecidas por la geografía montañosa que caracteriza el territorio, señala el medio local Teleantioquia.

Algunas de las rutas más reconocidas son:

Gómez Plata – Carolina del Príncipe, con 12,16 km de recorrido.

Circuito Gómez Plata, de 34,26 km en total.

Gómez Plata – Quebradona – Primavera Los Puentes, con una distancia de 27,56 km.

El teleférico que hay en el municipio de Gómez Plata, en Antioquia, es el más inclinado de Latinaomérica. Foto: Foto tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Tour para explorar sus atractivos más populares

Uno de los atractivos más comentados de Gómez Plata es su teleférico, pues según registros locales, se trataría del más inclinado de Latinoamérica, que además sorprende con su fascinante vista del cañón El Plan y la cascada del Salto de Guadalupe, la cual tiene una caída de 500 metros.

Para los amantes de la aventura y la naturaleza, el Embalse Troneras se convierte en una parada imperdible, así como el cerro de Mocorongo, un desafiante ascenso de aproximadamente cuatro horas, de dificultad media, que recompensa el esfuerzo con una espectacular vista panorámica de 360 grados, ideal para contemplar la grandeza natural de la región.

Otro atractivo que atrae a los viajeros en Gómez Plata es el Mirador de las Acacias, ubicado en la zona urbana. Desde este sitio es posible contemplar la mejor panorámica de la cabecera municipal, convirtiéndose uno de los íconos turísticos del pueblo.