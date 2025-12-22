Una obra clave para el turismo del caribe: Coveñas entrega su nuevo malecón

En el municipio de Coveñas, en el golfo de Carrasquillo, se suma un nuevo espacio público que busca transformar su dinámica turística y económica.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) y ENTerritorio entregaron oficialmente el malecón turístico de la Segunda Ensenada – Fase I, una obra que, más allá de su componente urbano, se inscribe en una estrategia de desarrollo regional con impacto social.

El proyecto hace parte del Pacto Golfo de Morrosquillo, una iniciativa del Gobierno nacional que prioriza inversiones focalizadas para fortalecer economías locales, generar empleo y mejorar la calidad de vida en municipios de Sucre y Córdoba.

En el caso de Coveñas, el proyecto contó con una inversión cercana a los $ 30.000 millones y alcanzó un avance físico del 100 %, consolidándose como un nuevo punto de encuentro para residentes y visitantes.

Durante el acto de entrega, que reunió a autoridades nacionales, departamentales y locales, el DNP destacó el sentido estratégico de la obra dentro de los pactos territoriales.

“Los Pactos Territoriales convierten la planeación en resultados. El malecón de Coveñas es un ejemplo de cómo la inversión pública impulsa el turismo sostenible y mejora la calidad de vida en las regiones”, afirmó Sandra Tibamosca, gerente nacional de Pactos Territoriales del DNP.

El proyecto se suma a un paquete más amplio de iniciativas en el Golfo de Morrosquillo. En total, el pacto contempla 18 proyectos estratégicos, de los cuales 15 ya están suscritos, con una inversión superior a $ 288.931 millones, financiados principalmente por el DNP y complementados con recursos de las entidades territoriales.

Esta articulación busca acelerar obras con impacto directo en el empleo y la actividad económica local.

La infraestructura fue entregada con un avance físico del 100% y ya está al servicio de la comunidad. Foto: Créditos: Departamento Nacional de Planeación / API

ENTerritorio, como aliado estratégico del DNP, acompañó la gestión del proyecto para asegurar eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos. Desde la entidad resaltaron el valor de trabajar de la mano con las comunidades.

Con una inversión cercana a $30.000 millones, el proyecto fortalece el espacio público y el desarrollo económico del Golfo de Morrosquillo. Foto: Gobernación de Sucre

“Desde ENTerritorio S.A. acompañamos proyectos que creen en los territorios y llegan a las comunidades. Esta obra demuestra que cuando se confía en la región, los proyectos se hacen realidad y transforman la vida de la gente”, señaló Esmeralda Molina Gómez, presidenta (e) de la entidad.

El impacto del malecón también fue subrayado por las autoridades regionales. La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, destacó el componente social de la obra y su apropiación comunitaria.

“Este malecón marca un antes y un después para Coveñas y para Sucre. Es una obra hecha con sentido de pertenencia y con una comunidad comprometida”, afirmó.

En la misma línea, la alcaldesa de Coveñas, Netsky Feria Moreno, resaltó la coordinación institucional que permitió sacar adelante el proyecto:

“Este malecón es el resultado de una articulación real entre el Gobierno nacional, el departamento y el municipio, y de la confianza de nuestra comunidad”.

Según el balance del proyecto, el Pacto Golfo de Morrosquillo registra una ejecución financiera del 78,55 %, con avances en distintos municipios de Sucre y Córdoba.

Desde el DNP y ENTerritorio señalaron que la articulación entre Nación, departamento y municipio permitió que los recursos públicos se traduzcan en una obra concluida y operativa, mientras se avanza en la ejecución de los demás proyectos estratégicos previstos para el desarrollo regional del Golfo.