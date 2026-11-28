La periodista, presentadora de noticias y consultora en comunicación estratégica Blanca Sánchez Urquijo recibió el reconocimiento ’100 Mujeres Destacadas de Colombia – 2026′, otorgado por la Cámara Internacional de la Mujer, durante una ceremonia realizada en el Salón Constitución del Congreso de la República, en Bogotá.

Con 29 años de trayectoria profesional, Sánchez Urquijo ha desarrollado su carrera en el periodismo y la comunicación estratégica, con énfasis en la visibilización de los territorios y la descentralización informativa del país.

Actualmente, se desempeña como productora ejecutiva del noticiero Canal 1 Televista, el primer informativo nacional emitido desde una región para toda Colombia a través de la televisión abierta. También es fundadora y directora ejecutiva de COOMUNICA+, firma especializada en comunicación estratégica, reputación y posicionamiento.

Durante la ceremonia, la periodista se refirió a la responsabilidad que implica asumir posiciones de liderazgo y generar oportunidades para otras mujeres.

“He procurado construir mi camino profesional desde la convicción de que las mujeres, además de ocupar espacios de liderazgo, debemos abrir caminos para que otras puedan llegar más lejos”, expresó Sánchez Urquijo.

Blanca Sánchez Urquijo recibió el reconocimiento '100 Mujeres Destacadas de Colombia 2026'. Foto: Suministrada - API

A lo largo de su carrera ha recibido, en dos oportunidades, el Premio Nacional de Periodismo Alfonso López Michelsen. En 2025 también obtuvo el reconocimiento internacional Exceptional Woman of Excellence, entregado en el marco del Women Economic Forum.

Su trabajo incluye iniciativas nacionales e internacionales relacionadas con el liderazgo femenino, la comunicación como herramienta de transformación social y la conservación de la biodiversidad.

“Estoy convencida de que el éxito no se mide únicamente por los reconocimientos que recibimos, sino por las oportunidades que somos capaces de generar y la huella que dejamos en la vida de los demás”, afirmó.

En la misma ceremonia, el edil de Barranquilla, Nayib Said Narváez Isaza, recibió un Doctorado honoris causa por su liderazgo social, otorgado por el Claustro Internacional de Derechos Humanos y el Grupo Educativo UCAP.