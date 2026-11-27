La venta de un billete de lotería puede representar para una persona la posibilidad de ganar un premio y cambiar sus condiciones de vida. Sin embargo, detrás de cada compra también existe una contribución que va más allá de esa expectativa: los recursos que se transfieren al sector salud y que ayudan a financiar la atención de millones de colombianos.

Con esa perspectiva, la Lotería de Cundinamarca ha desarrollado un modelo de mercadeo social que vincula su actividad comercial con acciones de responsabilidad social. Su estrategia tiene dos frentes: fortalecer las condiciones de quienes hacen parte de su red de distribución y promover la generación de recursos para el sistema de salud.

De acuerdo con Maribel Córdoba Guerrero, gerente general de la empresa, este propósito responde a un trabajo que durante años ha buscado acercar la gestión de la Lotería a las necesidades de las personas. Como resultado, ha transferido más de 40.000 millones de pesos al sector salud, recursos que contribuyen al financiamiento del régimen subsidiado.

“Desde la Lotería de Cundinamarca hemos trabajado durante muchos años sobre el bienestar de las personas. Tenemos un plan de mercadeo enfocado en la responsabilidad social”, explica Córdoba.

¿Cómo se lleva este propósito a la práctica? Uno de los puntos de partida es su red comercial, integrada por más de 12.000 loteros en diferentes regiones del país. La empresa considera que mantener un contacto directo con ellos permite conocer sus condiciones de trabajo, identificar sus necesidades y orientar las acciones de su plan de mercadeo.

Para ello, la estrategia contempla mecanismos de fortalecimiento comercial, entre los que se encuentran los incentivos para loteros y distribuidores, el desarrollo de nuevas modalidades de billetería, los lanzamientos de productos y las acciones para equilibrar la distribución. Estas herramientas buscan generar oportunidades de venta y reconocer el desempeño de quienes impulsan la comercialización de la lotería.

Como parte de este modelo, la Lotería también ha realizado encuentros y reconocimientos a distribuidores con resultados destacados. En marzo de 2025, por ejemplo, reconoció en Cali el desempeño de Superloterías por su crecimiento en ventas y anunció que la gira de reconocimientos continuaría en Valledupar, Pereira y Pitalito.

A esta dinámica comercial se suma el componente de relacionamiento social. Para Córdoba, el mercadeo no puede diseñarse únicamente desde las oficinas, sino que requiere conocer de primera mano las realidades de quienes trabajan en las calles y hacen posible la distribución de los billetes.

“Detrás de un escritorio uno puede hacer mil cosas, pero si no estamos en contacto con el público, verificando cuáles son sus necesidades y sus carencias, no vamos a poder trabajar por un mercadeo social”, afirma.

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Esta iniciativa ha permitido llegar a más de 4.000 loteros en Colombia y conocer las situaciones que enfrentan en su cotidianidad. A partir de ese contacto, la Lotería busca orientar sus acciones hacia el bienestar de esta población y reconocer el papel que desempeña dentro de la cadena comercial.

En particular, la gerente destaca la participación de las mujeres que recorren las calles del país comercializando los billetes. Para muchas, esta actividad representa una fuente de ingresos y una oportunidad para contribuir al sostenimiento de sus hogares.

“Hay muchas historias para compartir, pero me gustaría resaltar a millones de mujeres que día a día están recorriendo las calles del país y que, gracias a este modelo de negocio, han modificado no solamente sus propias vidas, sino que les ha permitido mejorar la calidad de vida de sus familiares”, expresa Córdoba.

Por eso, uno de los propósitos es fortalecer el acercamiento con loteros, loteras y distribuidores, conocer sus realidades y mantener una estrategia que responda a sus necesidades. En ese proceso, la gerente resalta la resiliencia de quienes encuentran en esta actividad una oportunidad para superar situaciones complejas y construir mejores condiciones para sus familias.

El otro gran resultado de este modelo está relacionado con su contribución al sistema de salud. Durante los últimos tres años, la Lotería de Cundinamarca ha trabajado para fortalecer los recursos destinados al régimen subsidiado. Según Córdoba, el crecimiento de la entidad durante 2026 también refleja el compromiso de un equipo que entiende la responsabilidad social como parte de su gestión.

“De esta manera, la iniciativa conecta tres dimensiones: la actividad comercial, el bienestar de los vendedores y la financiación de la salud. Una apuesta en la que la venta de cada billete hace parte de una cadena que involucra a distribuidores, loteros y compradores, y que tiene un propósito que trasciende la posibilidad de obtener un premio”, concluye Córdoba.