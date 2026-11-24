Santander atraviesa dos semanas de altas temperaturas que ya tienen en alerta a las autoridades. El termómetro alcanzó entre 38 y 40 grados centígrados en municipios del Magdalena Medio, mientras 17 localidades registran disminución en sus fuentes hídricas. A esto se suma el riesgo de incendios forestales y el descenso de los niveles de varios ríos.

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La situación más preocupante por las temperaturas se presenta en Puerto Wilches, Barrancabermeja, Cimitarra y Sabana de Torres. Según Pedro Conde, coordinador de la Sala de Crisis de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, las altas temperaturas han agravado una situación de déficit hídrico que ya se venía presentando desde agosto, septiembre y octubre.

Entre los municipios afectados por la reducción de caudales están Vélez, Socorro, Barichara, Aratoca y Málaga, además de otras localidades de las provincias de García Rovira, Guanentá y Comunera.

La disminución de las lluvias y de los caudales mantiene la preocupación por el abastecimiento de agua en varios municipios del Cauca. Foto: Composición Semana/ Getty Images

El riesgo de incendios y los ríos que pierden nivel

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es Sabana de Torres. El municipio estuvo en alerta roja por amenaza de incendios forestales y, según la actualización entregada este martes, pasó a alerta naranja. Otros nueve municipios también permanecen en este nivel, mientras ocho están bajo alerta amarilla.

Organismos de socorro y brigadas forestales trabajan para contener el incendio que permanece activo en la vereda Pantanos, en Charta, mientras las autoridades gestionan apoyo aéreo para evitar su propagación. Foto: Foto X @BLUSantanderes

La disminución de las fuentes hídricas también se refleja en los principales ríos del departamento. El Magdalena, Carare, Suárez, Opón y Lebrija presentan descensos en sus niveles. En Barrancabermeja, el río Magdalena registró una altura de apenas 1,60 metros.

En contraste con el calor del Magdalena Medio, durante la jornada se reportaron lluvias en municipios de Soto Norte, como Charta, Suratá, California, Matanza y Vetas.

Ante este panorama, la Oficina de Gestión del Riesgo pidió a las alcaldías, organismos de socorro y comunidades activar los protocolos de prevención, especialmente en las zonas rurales.

Las autoridades recomendaron evitar las quemas de vegetación, basuras y residuos agrícolas, así como no arrojar colillas de cigarrillo, vidrios u otros elementos que puedan provocar incendios. También solicitaron racionalizar el consumo de agua y energía mientras persisten las condiciones climáticas.