La falta de agua continúa generando preocupación en Santander. Al menos 19 municipios tienen medidas de racionamiento, una cifra que se duplicó en menos de dos meses.

Comunidades rurales de Barrancabermeja enfrentan dificultades de abastecimiento en medio de las condiciones climáticas y la reducción de las reservas disponibles.

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¿Cuáles son los 19 municipios de Santander con racionamiento de agua?

Santander enfrenta una situación de abastecimiento de agua que se ha extendido a más municipios en las últimas semanas.

De acuerdo con el reporte de la Gobernación de Santander y la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD), 19 municipios tienen restricciones en el suministro de agua.

Las poblaciones que aparecen en el reporte son Málaga, Aratoca, Barichara, Cabrera, Guadalupe, Barbosa, Villanueva, El Hato, Suaita, Socorro, San Vicente de Chucurí, Puente Nacional, Guavatá, Sabana de Torres, Landázuri, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Rionegro y Vélez.

La cifra refleja un aumento frente a los balances conocidos en meses anteriores.

En septiembre eran 13 los municipios que reportaban racionamiento, mientras que en agosto se había informado de restricciones en 11 localidades.

El panorama evidencia que las dificultades no se concentran en una sola zona del departamento. Sin embargo, no todos los municipios enfrentan el mismo problema.

En algunas poblaciones, la reducción de los caudales limita la cantidad de agua disponible en las fuentes de captación.

En otras, las dificultades están relacionadas con daños en la infraestructura de los acueductos y en las redes que conducen el recurso hasta los usuarios.

Esta diferencia es importante, porque las medidas necesarias dependen de las causas de cada emergencia.

Cuando disminuye el agua disponible en una fuente, se requiere administrar las reservas y buscar alternativas de abastecimiento; cuando hay daños en la infraestructura, también es necesario intervenir los sistemas afectados.

Corte de agua. Foto: Getty Images

La escasez también preocupa al sector agrícola

Las dificultades de abastecimiento pueden tener consecuencias que van más allá de las viviendas.

En Santander, municipios como San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí cuentan con actividad cafetera.

La disponibilidad de agua también representa un factor relevante para los productores.

La reducción de las lluvias y las altas temperaturas pueden aumentar la presión sobre los cultivos y las fuentes hídricas de las que dependen las comunidades rurales.

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El panorama también plantea retos para las actividades ganaderas, agrícolas y turísticas que se desarrollan en diferentes localidades del departamento.

Mientras continúan las medidas de abastecimiento, las autoridades han insistido en la importancia de usar el agua de manera eficiente y evitar desperdiciarla. La prioridad debe ser el consumo humano y las necesidades esenciales.

Para los habitantes de los municipios incluidos en el reporte, lo más importante es consultar los avisos de la empresa prestadora del servicio y de la alcaldía correspondiente.

Las causas, los horarios y las medidas de contingencia pueden variar de una población a otra.

También es recomendable verificar la información sobre los puntos de distribución de agua mediante carrotanques cuando este mecanismo esté habilitado en la localidad.

Los horarios y lugares de atención deben confirmarse con las autoridades responsables, ya que no se dispone de un cronograma único para los 19 municipios.