La emergencia por el daño de una tubería de alta presión mantiene sin agua a numerosos sectores del norte de Bogotá.

La suspensión del servicio comenzó en la noche del jueves, tras una avería en un tubo madre de agua potable.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que la reparación de la tubería estaría lista en la noche de este viernes 9 de octubre.

Sin embargo, los equipos técnicos trabajan para que el servicio de agua comience a restablecerse después del mediodía, mientras avanzan las labores para normalizar el suministro en los sectores afectados.

¿Cuándo volverá el agua a los barrios afectados de Usaquén?

Los habitantes de más de 40 barrios de Usaquén enfrentan una suspensión del servicio de acueducto tras la rotura de una tubería matriz en el sector de la carrera Séptima con calle 123.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó el jueves 8 de octubre que sus equipos lograron controlar la fuga.

Sin embargo, esto no significó el restablecimiento inmediato del suministro, pues era necesario reparar la infraestructura afectada.

Según el boletín oficial de la empresa, la suspensión comprende la zona ubicada entre las calles 119 y 198, entre la carrera Séptima y la carrera Décima Este.

Por ahora, las causas de la avería continúan bajo investigación por parte de los expertos de la EAAB.

Boletín EAAB Foto: Boletín EAAB

Estos son los barrios que están sin servicio de agua en Usaquén

De acuerdo con el listado publicado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), estos son los barrios y sectores incluidos en la afectación:

Urbanización Furatena

Santa Ana Oriental

La Franja de Buenavista

La Llanurita II

Chaparral

Nuevo Horizonte

La Llanurita

Horizontes Usaquén

La Frontera

Arenera Buenavista

La Estrellita

Buenavista II Sector

El Cerro Parte Baja (Villa Nydia)

Terrazas de San Ángel

Santa Cecilia Baja

Santa Cecilia Parte Baja

La Perla Oriental

Usaquén - Urbanización Portal de Siena

El Cerro Occidental

Agua Dulce

Los Naranjos

Cerros Norte

Altos de Serrezuela

El Redil

El Codito

Santa Cecilia Norte Parte Alta

La Cañada

El Pañuelito

Cerros de Los Alpes

Bosques de Medina

Sierras del Moral

Tibabita 2

El Pinar de Santa Bárbara

Delicias del Carmen

Bosque de Soratama

Barrancas Oriental

Bocacolina El Cedro

Bosque de Pinos III

Barrancas Oriental - La Roca (Predio)

Barrancas Oriental - Servita

Mirador del Norte

Arauquita

Arauquita II Sector

Horizontes

Buenavista La Estrellita II

Ibiza

Barrancas Alto

Balcones de Vista Hermosa

Buenavista

Soratama

Lote 95 Anexo Barrio Soratama

La EAAB dispuso el suministro de agua mediante carrotanques, que pueden solicitarse a través de la Acualínea 116.

La entidad informó que dará prioridad a clínicas y lugares con alta concentración de personas.

En Bogotá, se reportó una gran fuga de agua por la rotura de un tubo en horas de la noche, en la carrera 7 con calle 125, dirección sur-norte. Autoridades recomiendan tomar vías como la carrera 9 y la calle 116. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/Qis4tAjKgz — Revista Semana (@RevistaSemana) October 9, 2026

Bomberos atendieron la emergencia que dejó dos personas lesionadas

Bomberos de Bogotá confirmó que dos personas resultaron lesionadas durante la emergencia y recibieron atención en el lugar por parte de profesionales de la Secretaría Distrital de Salud.

La fuerza del agua también provocó el colapso del techo de una estación de servicio ubicada sobre la carrera Séptima y ocasionó daños en varios vehículos.