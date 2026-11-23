Una jornada de descanso terminó en tragedia en el municipio de San Rafael, Oriente antioqueño, luego de que un adolescente de 16 años muriera en un balneario del sector conocido como El Gallo.

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De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió durante la tarde del domingo 22 de noviembre, cuando los organismos de emergencia recibieron el reporte de la desaparición del menor de edad en el agua.

De acuerdo con la información entregada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Rafael, los familiares y acompañantes del joven indicaron que había ingresado al río aproximadamente 30 minutos antes de alertar sobre su desaparición. Desde ese momento no volvieron a verlo salir del agua.

Tras recibir el llamado de emergencia, cuatro unidades de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para adelantar las labores de búsqueda. Los socorristas llegaron con equipos de buceo, chalecos salvavidas y otros elementos de seguridad para tratar de ubicar al adolescente.

Las autoridades recomiendan tener cuidado al realizar estas actividades. Foto: Getty Images

Ante las condiciones del agua, los organismos de socorro activaron el equipo de buceo y comenzaron las labores de búsqueda subacuática. Sin embargo, la profundidad y amplitud del río dificultaron el procedimiento, por lo que fue necesario realizar tres inmersiones hasta lograr localizar el cuerpo sin vida del joven.

Una vez encontraron al menor de edad, los bomberos coordinaron con la Policía Nacional las maniobras para extraer el cuerpo del agua y trasladarlo a la morgue principal del territorio.

Hasta el momento, según la información difundida por los organismos de socorro, no se ha establecido públicamente la identidad del adolescente. Tampoco se entregaron detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon su ingreso al río.

El caso vuelve a poner la atención sobre los riesgos que pueden presentarse en los espacios de este tipo de actividades, especialmente en ríos y balnearios donde las condiciones de profundidad pueden dificultar las labores de rescate.

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Asimismo, este no sería el único caso registrado sobre un incidente así, debido a que los Bomberos de San Rafael han tenido que atender otros hechos relacionados con personas que entran a estos lugares, pero no vuelven a salir y en algunas ocasiones se encuentran sin vida.

Por esto, las autoridades han extendido la recomendación a la ciudadanía que vaya a ingresar a estos lugares, para que tenga las medidas pertinentes de precaución a la hora de ingresar.