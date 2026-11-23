Una nueva masacre se registró en Antioquia, lo que pone en jaque el orden público de la zona. Cuatro personas murieron en un ataque armado en el municipio de Barbosa, unos 40 km al norte del Valle de Aburrá, hasta donde llegaron hombres fuertemente armados y los atacaron.

Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) precisaron que todo se registró en “la vereda San Eugenio, zona rural del municipio de Barbosa, Antioquia; hombres armados llegaron al lugar y dispararon de manera indiscriminada, causando la muerte de una mujer y tres hombres, cuyas identidades aún no han sido plenamente establecidas”.

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El caso ha encendido las alarmas de autoridades, en medio de una cadena de asesinatos que se han presentado en esa zona del departamento de Antioquia, muy cercana a Medellín.

“Barbosa, Antioquia, presenta un escenario de preocupación por la presencia e influencia de estructuras de crimen organizado, que mantienen intereses en el control de economías ilegales y actividades delincuenciales”, indicaron.

Asimismo precisaron: “Este contexto plantea posibles disputas por el control territorial y de corredores estratégicos de movilidad, lo que podría incidir en la configuración de las dinámicas de violencia en el municipio. Estas condiciones representan factores de riesgo para la población civil, especialmente en sectores rurales y zonas de conexión con otros municipios del norte del Valle de Aburrá”.

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Según Indepaz, este asesinato múltiple es el número 109 que se registra en todo el territorio nacional. Desde la Alcaldía de Barbosa junto con la Gobernación de Antioquia ofrecieron una recompensa de hasta 70 millones de pesos con el fin de poder dar con los responsables de este nuevo hecho violento.

Cualquier información del caso la pueden entregar llamando a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día.