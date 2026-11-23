Las Fuerzas Militares revelaron que alias Churco, el cabecilla de las disidencias de las Farc muerto en el bombardeo número 11 del Gobierno De La Espriella, recibía varias órdenes de alias Iván Mordisco.

De acuerdo con la información militar, alias Churco cumplía órdenes de Mordisco de ejecutar acciones terroristas y constreñir a la población.

“En Mapiripán, Meta, nuestras @FuerzasMilCol, en coordinación con la @PoliciaColombia, ejecutaron un ataque aéreo de precisión contra la estructura 44 Antonio Ricaurte, del Bloque Amazonas, perteneciente a la facción de alias Iván Mordisco”, señalaron las Fuerzas Militares.

Agregaron: “Resultado operacional: cinco integrantes muertos en desarrollo de operaciones militares, entre ellos alias Churco, cabecilla de comisión armada Antonio Ricaurte de la facción de alias Mordisco. Este criminal era responsable de ordenar y ejecutar acciones terroristas y constreñía a la población”.

El bombardeo número 11 del Gobierno De La Espriella fue contra los hombres de Iván Mordisco. Foto: AFP

De acuerdo con las Fuerzas Militares, la operación contra alias Churco se dio en el marco de la cooperación internacional del Escudo de las Américas que lidera Estados Unidos.

“También fueron incautadas armas largas, armas cortas, municiones, equipos de comunicación y dos embarcaciones”, revelaron las Fuerzas Militares.

Asimismo, indicaron las Fuerzas Militares: “La cooperación estratégica en el marco del Escudo de las Américas (A3C) fortalece nuestras capacidades diferenciales, la inteligencia y la efectividad operacional para enfrentar las estructuras narcoterroristas financiadas por el narcotráfico”.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella señaló sobre el bombardeo: “Los narcoterroristas están desatados, atacando desesperadamente, porque saben que los estamos derrotando y que su final se acerca. ¡Están en los estertores de su derrota!”.

Agregó el jefe de Estado que, “en desarrollo de la operación Ninfa, bombardeamos un campamento de las disidencias de las Farc, facción de Iván Mordisco, donde fue dado de baja alias el Churco“.