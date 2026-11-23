La entrevista de Nicolás Petro con Vicky Dávila en SEMANA, en la que aseguró que no se iba a inmolar por su papá, el entonces presidente Gustavo Petro, quedó por fuera del juicio luego de la decisión del juez Hugo Carbonó. Sin embargo, el Tribunal de Barranquilla revocó esa decisión y ordenó que esa entrevista esté como elemento de prueba durante el juicio.

Nicolás Petro habla en exclusiva con Vicky Dávila: “No me voy a inmolar por mi papá”; el hijo del presidente se destapa y revela detalles desconocidos de la financiación ilícita de la campaña

Durante las audiencias preparatorias del juicio, la defensa de Nicolás Petro aseguró que la entrevista del hijo del expresidente no podía estar dentro de los elementos de prueba que se debatirán en el curso del proceso y que debía excluirse, al igual que el celular que entregó su exesposa Day Vázquez.

En la decisión de segunda instancia, el magistrado consideró que estos elementos de prueba resultan importantes para establecer la responsabilidad o inocencia del procesado. La entrevista que entregó Nicolás Petro en SEMANA fue contundente, no solo al reconocer hechos que tenían carácter de delito, puesto que se anticiparon nuevas líneas de investigación en la Fiscalía.

“Sería necesario establecer que la entrevista contiene, reproduce, no se nutre efectivamente de aquellas manifestaciones protegidas. La propia decisión recurrida hizo depender la exclusión de esa circunstancia al afirmar que debía impedirse el ingreso de medios de conocimiento que contuvieran, reprodujeran o se nutrieran de información proveniente de los acercamientos fallidos”, explicó el magistrado en la decisión.

En criterio del magistrado, no se encuentra una conexión entre los acercamientos que tuvo Nicolás Petro y su defensa con la Fiscalía, y la entrevista que entregó a SEMANA, de ahí que desaparezca, en criterio del tribunal de Barranquilla, el argumento por el que se mantuvo la exclusión de esta entrevista como elemento de prueba.

“La entrevista constituye un mecanismo indirecto para introducir información protegida; no basta advertir una coincidencia temática o temporal entre sus contenidos y los asuntos discutidos con la Fiscalía. Sería necesario establecer que la entrevista contiene, reproduce o se nutre efectivamente de aquellas manifestaciones protegidas”, advirtió el Tribunal.

Nicolás Petro en una de las audiencias virtuales. En la foto aparecen la fiscal Laborde y el abogado Carranza. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

En la misma decisión, el magistrado consideró que el celular que fue excluido en la primera instancia debe ser parte integral de los elementos de prueba que cursan en el proceso contra Nicolás Petro y, por tanto, debe estar en el debate probatorio del juicio. Así las cosas, estas dos evidencias que resultan fundamentales harán parte del juicio contra el hijo del expresidente Gustavo Petro.