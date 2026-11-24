Momentos de preocupación se viven en Barrancabermeja, Santander, por un incendio que se registra a esta hora en el centro comercial Iwana, donde funcionan diferentes establecimientos comerciales, entre ellos un almacén de la marca Bata y un supermercado Éxito.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la conflagración se habría presentado en el almacén Bata. La emergencia obligó a activar los protocolos de seguridad y evacuar a trabajadores y clientes que se encontraban en la edificación.

Al parecer, los bomberos y organismos de emergencia se encuentran en el lugar atendiendo la situación.

*Noticia en desarrollo...