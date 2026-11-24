En un nuevo video que se conoció este martes, 24 de noviembre, se logra ver cómo un hombre encapuchado y fuertemente armado se pasea por las ventanas de vidrio del Éxito de la Castellana, en Cartagena, mientras hay rehenes civiles sentados hacia la vista exterior.

Al parecer, están siendo amenazados para permanecer en esa posición y evitar un operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, que ha desplegado todo su componente especializado.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que trabaja para poder tener el control absoluto de esta grave situación de orden público.

“Frente a la situación de orden público que se está presentando en el almacén Éxito de Cartagena, nuestra prioridad es proteger la vida de todas las personas”, indicó.

Asimismo, sostuvo: “La Policía Nacional ha activado sus capacidades especializadas, trabaja bajo una coordinación integral y desarrolla todas las acciones necesarias para lograr una solución segura a la situación. Informaremos oportunamente; pedimos responsabilidad frente a la información”.

Hombres armados se toman almacén Éxito Castellana, en Cartagena: hay varios rehenes y reportan disparos

También se conoció un comunicado del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez por su operación en medio de estos hechos.

“El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez se permite informar que, a razón de la situación de seguridad presentada en la mañana de hoy, 24 de noviembre, en el almacén Éxito Castellana en la ciudad Cartagena, la autoridad aeronáutica ha tomado la decisión de restringir los aterrizajes hacia la terminal, dado que el evento se encuentra en la zona de aproximación del Aeropuerto”, indicó.

El Grupo Éxito dio a conocer que “la protección de la vida y la integridad de las personas es nuestra prioridad”.

“La situación que se presenta en nuestro almacén en Cartagena está siendo atendida por las autoridades competentes. Como compañía, estamos atentos a sus indicaciones y al manejo de la situación”, señaló.

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SEMANA conoció que la Policía Metropolitana de Cartagena se encuentra intentando ingresar al lugar para liberar a los rehenes.