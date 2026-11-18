Desde el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella dieron a conocer que las Fuerzas Militares adelantan operaciones en contra de la guerrilla del ELN tras el atentado terrorista en Santa Rosa, sur de Bolívar, donde dos soldados fueron asesinados el pasado 7 de noviembre.

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“Las Fuerzas Militares mantienen su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables del ataque con explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, ocurrido el 7 de noviembre. La acción terrorista cobró la vida de los soldados Jairo Lince Carvajal, Dylan Andrés Lozano León y Álvaro Puchaina, quienes servían al país cumpliendo su deber”, señalaron.

Asimismo, indicaron que desde el Gobierno del presidente De La Espriella no han escatimado esfuerzos para dar duros golpes a los grupos alzados en armas que pretenden imponer el miedo y sus reglas en las comunidades.

“Con firmeza, dentro del marco de la ley y en defensa de la institucionalidad, el Gobierno continúa trabajando para garantizar la tranquilidad de los colombianos y preservar el Estado social y de derecho”, sostuvieron.

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Tras este atentado, la Defensoría del Pueblo informó que el ataque terrorista contra el cantón militar en Santa Rosa, sur de Bolívar, ocurrió en medio de un consejo de seguridad que estaban llevando a cabo en las instalaciones de la Alcaldía porque el día anterior se había registrado el asesinato de tres personas.

“Expresamos nuestra preocupación por el ataque con explosivos contra el Cantón Militar del Ejército Nacional, en Santa Rosa del Sur, Bolívar. Nos solidarizamos con los integrantes de la Fuerza Pública afectados por estos hechos y sus familias. El ataque en la cabecera municipal ocurrió mientras las autoridades adelantaban un consejo de seguridad en la Alcaldía, convocado tras el asesinato de tres personas el día anterior”, revelaron.

Asimismo, indicaron que la situación de orden público en esta zona de Bolívar es tan compleja que lo advirtieron una de las Alertas Tempranas que emiten con recomendaciones a las diferentes autoridades.

“Santa Rosa del Sur está comprendido en la Alerta Temprana 034 de 2023, cuyo más reciente informe de seguimiento fue emitido en agosto de este año. Pese a la persistencia y el agravamiento de los riesgos identificados, no se ha convocado la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT)”, precisaron.