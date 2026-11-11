Ejército reveló la misión que tendrán los militares entrenados entre Colombia y Estados Unidos

El jefe del ejercicio conjunto que realizaron soldados de Colombia y Estados Unidos reveló la misión que cumplirán los uniformados que participaron durante dos semanas en un entrenamiento que permitió fortalecer las capacidades para combatir el narcotráfico.

El coronel Valerio Yepes informó: “Tenemos un batallón de operaciones contra el narcotráfico. Es uno de los batallones punta de lanza para enfrentar esa amenaza que tenemos. Va a ser desplegado a diferentes partes del país con los batallones del narcotráfico y las fuerzas especiales”.

Ese ejercicio combinado contó con la participación de por los menos 600 militares colombianos y estadounidenses que se estuvieron entrenando por varios días en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Cundinamarca, para reforzar la lucha contra las economías ilícitas que siguen sembrando el terror y la violencia en Colombia,

Por su parte, el general José Soto, comandante del Ejército Nacional, destacó que “en este nuevo intercambio militar (...) fue una lección útil para nosotros. El ejercicio bilateral y el entrenamiento Vanguardia Sur, permitió fortalecer la interoperabilidad entre los ejércitos de Colombia y Estados Unidos”.

El entrenamiento conjunto comenzó el pasado 2 de noviembre con prácticas de combate en selva, desminado y técnicas para enfrentar amenazas de francotiradores, y ejercicios de seguridad marítima y terrestre.

Desde la embajada de Estado Unidos en Colombia explicaron que este tipo de actividades permite fortalecer la seguridad, la cooperación regional, la interdicción marítima, las operaciones de seguridad, la ciberdefensa y la cooperación interagencial.

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Esos ejercicios también han estado acompañados de simulacros de evacuación aeromédica entre la base militar de Tolemaida y la Escuela de Caballería, en Bogotá, en la que los militares reaccionaros a escenarios de emergencia con presencia de heridos por minas antipersona.

Todos esos entrenamientos le permitirán a los soldados colombianos fortalecer la lucha contra el narcotráfico a gran escala que se sigue registrando en el Pacífico colombiano, en la costa Caribe y en la frontera con Venezuela.

El objetivo también será hacerle frente a las otras amenazas que hay detrás de esas regiones que registran extorsiones, secuestros y otras actividades económicas ilegales que sigue golpeando la tranquilidad y la estabilidad de regiones azotadas por grupos armados ilegales.