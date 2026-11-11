Fue abatido alias Negro Perea, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo: Abelardo De La Espriella lo confirmó

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella confirmó que fue abatido uno de los más peligrosos cabecillas del Clan del Golfo, en medio de un bombardeo que ordenó a la Fuerza Pública.

Golpes contundentes: así ha logrado Abelardo De La Espriella combatir a los criminales en el arranque de su mandato

Se trata de alias Negro Perea, quien estaba en la lista de los 10 cabecillas prioritarios del país para la Fuerza Pública.

“¡Ayer autoricé un bombardeo contra el Clan del Golfo en Antioquia! ¡Abatido alias Negro Perea, uno de los 10 cabecillas prioritarios del país! En la operación Nehemías, desarrollada en zona rural de Tarazá, nuestro Ejército Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, golpeó a la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo”, dijo De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella reveló detalles del bombardeo que ordenó contra el Clan del Golfo. Fue abatido alias Negro Perea: “No supieron si fue una buseta sin frenos, no supieron si era un rayo, hasta ahí llegaron”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/Ys2ys1glw8 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 11, 2026

Y afirmó: “El resultado preliminar: ocho dados de baja, entre ellos Haminton Mosquera, alias Negro Perea, cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal y una recompensa de hasta $2.018 millones”.

“Este criminal, subordinado directamente a alias Gonzalito, era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025”, recalcó en su cuenta personal de X.

Sumado a ello, anotó: “También fueron incautados cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Además, fue destruido un campamento utilizado para coordinar actividades criminales”.

“¡Seguimos golpeando la cúpula del Clan del Golfo, debilitando sus finanzas y destruyendo su capacidad criminal! A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos”, recalcó De La Espriella.

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Por último, expresó: “¡La ofensiva no se detiene! ¡Vamos a recuperar el control del territorio y a imponer la autoridad del Estado! ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”.