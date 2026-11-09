Abelardo De La Espriella firmó bomba que fue lanzada contra disidencias de Calarcá: “460 kilogramos de democracia”

Por medio e las redes sociales del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se publicó un video en el que se prepara un bombardeo que fue ejecutado en las últimas horas, por parte de la Fuerza Pública en contra de las disidencias de las Farc.

Pero un detalles llamó la atención, ya que los uniformados le indican al jefe de Estado que tendrá el honor de firmar la bomba que fue lanzada en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

Soldado publicó video de despliegue militar en sus redes y llamó la atención de Abelardo De La Espriella: así reaccionó

En esa acción fueron abatidos cuatro señalados guerrilleros del frente 33 de las disidencias de las Farc facción de alias Calarcá.

“EL honor de firmar esta bomba, la cual será utilizada en la siguiente operación que tengamos de orden público”, expresaron los uniformados.

Presidente De La Espriella firmó bomba que fue lanzada a las disidencias de las Farc Foto: Fuerza Pública

Posteriormente, De La Espriella reaccionó a esas palabras, “qué maravilla”. Y otro uniformadlo expresó, “será un mensaje que será entregado con 460 kilogramos de democracia”.

EL mandatario colombiano escribió en la bomba: “Bienvenidos a la Patria Milagro terroristas”.

Frente a ese operativo, el mandatario colombiano reveló detalles del resultado del bombardeo.

“¡AUTORICÉ UN BOMBARDEO CONTRA LOS NARCOTERRORISTAS DE LA ESTRUCTURA 33 DE LA FACCIÓN DE CALARCÁ! ¡EN COLOMBIA LA AUTORIDAD SE RESPETA! En una contundente operación militar que autoricé en zona rural de Tibú, Norte de Santander, nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana golpearon a esta estructura criminal que pretende sembrar el terror y controlar a sangre y fuego el Catatumbo”, dijo.

Y agregó: “¡EL RESULTADO ES CONTUNDENTE: 6 CAPTURADOS Y 4 MUERTOS EN DESARROLLO DE OPERACIONES MILITARES! Entre los capturados está alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, máximo cabecilla de la estructura 33. Este criminal llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú”.

“¡ES EL PRIMER CABECILLA NARCOTERRORISTA QUE SOBREVIVE A UNO DE LOS BOMBARDEOS QUE HE AUTORIZADO, PERO NO LOGRÓ ESCAPAR DE NUESTRA FUERZA PÚBLICA! En la operación NOAH también incautamos 7 fusiles y 15 granadas para drones, y afectamos tres áreas campamentarias con capacidad para albergar aproximadamente 35 integrantes de esta organización criminal. ¡A CALARCÁ Y A SUS ESTRUCTURAS CRIMINALES LES ADVIERTO: NO VAMOS A PERMITIR QUE SIGAN CONVIRTIENDO EL CATATUMBO EN SU REFUGIO DEL TERROR!”, recalcó.

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Por último expresó: “He dado la orden de mantener la ofensiva militar, golpear sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y recuperar el control de cada territorio que pretenden someter ¡CADA DÍA ESTAMOS MÁS CERCA DE TODOS AQUELLOS QUE ATENTAN CONTRA LA VIDA Y LA TRANQUILIDAD DE LOS COLOMBIANOS Y DE QUIENES ATACAN A NUESTRA FUERZA PÚBLICA! LOS VAMOS A PERSEGUIR HASTA LLEVARLOS ANTE LA JUSTICIA. ¡SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA! ¡NO HABRÁ TREGUA CONTRA EL NARCOTERRORISMO!”.