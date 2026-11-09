¿Qué dice Uribe porque uno de sus pupilos critica constantemente al Gobierno mientras él no lo hace?

El expresidente Álvaro Uribe Vélez habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, el exmandatario fue consultado por el hecho de que el senador Rafael Nieto Loaiza, integrante del Centro Democrático, sea crítico constante del gobierno del presidente, Abelardo De La Espriella, mientras que él, Uribe, como jefe máximo de la colectividad, guarda prudencia frente al Ejecutivo, esté o no de acuerdo con él.

Rafael Nieto explicó por qué defendió a Iván Cepeda para que lo dejaran votar durante el debate: “Que no haya duda”

Senador Rafael Nieto endurece postura frente a Salvación Nacional: “A Enrique Gómez no hay nada que responderle”

Vea la entrevista a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia:

“Yo lo que le he pedido a Rafael Nieto es que hay que ser muy respetuoso con las personas y con la persona del presidente De La Espriella. Uno no puede decirle a una persona que censurar. Esto es un partido democrático que tiene unos principios, los respeta, pero tiene un gran respeto por la libertad, siempre y cuando se cumpla con unos principios”, sostuvo Uribe.

“Lo que le he dicho yo, con todo el respeto al doctor Rafael Nieto, es, hombre, cualquier cosa que vaya a decir con todo el respeto para el presidente De La Espriella y por sus ministros. Usted verá, yo creo que yo no me referí a un solo ministro del gobierno Petro en los 4 años anteriores. Solamente tuve por allá en ese juicio contra mí tan injusto, tan injusto, tuve por allá al doctor Iván Velásquez, que a propósito me sorprendió, un señor tan serio y niega que era mi adversario político desde la universidad. Me sorprendió eso. Fue lo único que tuve que ver con ministros del gobierno anterior. Hombre, pues el que vaya a hacer una crítica, que la haga con todo el respeto”, puntualizó sobre el particular.

Acciones de Rafael Nieto Loaiza

El senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, no participó de la votación del título y la pregunta de la reforma constitucional que busca que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), hecho que recientemente generó asombro.

A pocos pasos de ese lugar, en la sala de prensa del Senado, la bancada del Centro Democrático anunciaba la contrarreforma pensional, por lo que generó sorpresa ver a Nieto sentado allí tras ausentarse de la votación para ponerle fin a la JEP, ya que su voto era fundamental para el avance de la iniciativa.

Lo que más llamó la atención es que, a diferencia de Nieto, otros senadores de su bancada, que también hacen parte de la Comisión Primera del Senado como Hernán Cadavid y María Clara Posada, se quedaron en el recinto y votaron a favor de la iniciativa.

También sorprendió que Loiza defendiera al senador Iván Cepeda, uno de los mayores adversarios políticos de Uribe, su jefe. Todo comenzó después de que el líder de la oposición presentara un impedimento debido a que fue parte de las mesas de negociación de la paz total.

Tras la respectiva votación, Cepeda tuvo que abandonar la discusión y fue entonces cuando el militante del Centro Democrático pidió que se le dejara participar al líder de la oposición, aludiendo a sus derechos como parlamentario.

Las críticas en contra de Nieto no se hicieron esperar; muchos incluso lo catalogaron como un traidor, recordando su cercanía con Álvaro Uribe y los episodios que el congresista del Pacto Histórico ha tenido en contra del expresidente.

Ante esto, Nieto respondió y salió a aclarar la situación. “Los bodegueros del rebaño siguen en su empeño de deformar lo que hago y digo”, comenzó diciendo en su cuenta de X.

El militante del partido de gobierno recordó que a lo largo de los años ha mantenido diferencias con Iván Cepeda y ha sido muy crítico de la supuesta relación de este con las Farc y de la persecución que, según él, ha ejercido contra Uribe.

De hecho, mencionó que esto ha quedado plasmado en columnas y mensajes de todo tipo. Además, aseguró que en las anteriores elecciones hizo todo lo posible para que no ganara. “Mis posiciones no podrán borrarlas los fanáticos. Son muchos años de batallas y hechos y están ahí”, señaló.

“Ahora, para explicar con detalle lo que han querido distorsionar: en el proceso legislativo, los impedimentos tienen una función constitucional y legal. Buscan garantizar que los congresistas se aparten de discutir y decidir proyectos de ley cuando haya conflictos de interés”, agregó.

Y son constantes sus cruces con Salvación Nacional, la colectividad que más apoya al presidente Abelardo de La Espriella. Nieto aseguró que el Ejecutivo necesita los votos del Centro Democrático para sacar adelante sus proyectos y sostuvo que, de hecho, ese respaldo ya se ha dado durante el trámite de distintas iniciativas.

“En la medida en que los proyectos sean buenos para el país, continuaremos apoyándolos”, afirmó el senador al ser consultado sobre si el Gobierno seguirá contando con los votos de su colectividad.

Sin embargo, marcó una línea frente a las iniciativas que considere inconvenientes. Según explicó, si los proyectos afectan la democracia, las libertades o las instituciones republicanas, el Centro Democrático los cuestionará públicamente o se apartará de ellos.

La declaración se produjo en medio de la controversia con Salvación Nacional, colectividad encabezada por Enrique Gómez, quien ha cuestionado las posiciones asumidas por sectores del Centro Democrático frente al Gobierno y el escenario político.