Senador Rafael Nieto se ausentó de votación del título y la pregunta de la reforma constitucional que acabaría con la JEP

El senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, no participó de la votación del título y la pregunta de la reforma constitucional que busca que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) funcione hasta el 2028, hecho que quedó registrado en la transmisión oficial.

La JEP se cerraría en 2028: avanza proyecto para modificar el tribunal de paz

A pocos pasos de ese lugar, en la sala de prensa del Senado, la bancada del Centro Democrático anunciaba la contrarreforma pensional, por lo que generó sorpresa ver a Nieto sentado allí tras ausentarse de la votación para ponerle fin a la JEP, ya que su voto era fundamental para el avance de la iniciativa.

Lo que más llamó la atención es que, a diferencia de Nieto, otros senadores de su bancada, que también hacen parte de la Comisión Primera del Senado como Hernán Cadavid y María Clara Posada, se quedaron en el recinto y votaron a favor de la iniciativa.

Según algunas versiones, sin el voto de Nieto corría peligro de romperse el cuórum y la iniciativa hubiera quedado tambaleando. Al final se lograron los votos, en parte, porque el senador Héctor Olimpo, del Partido Liberal, se encontraba en el recinto, aunque él votó en contra del proyecto. Olimpo tiene reparos con la iniciativa, pero considera que se debe hacer una revisión integral a los acuerdos de paz que se han firmado recientemente en el país, por lo que presentó una constancia en ese sentido para el debate en la plenaria.

La molestia en el Centro Democrático por las posiciones de Nieto ha escalado al punto de que el expresidente Álvaro Uribe ya habría reclamado.

Nieto es el coordinador ponente de otro proyecto que también busca acabar con la JEP, pero ese no ha avanzado como sí lo ha hecho el que lidera Enrique Gómez, de Salvación Nacional.

Nieto es autor de otra iniciativa que busca acabar con la JEP pero que no ha avanzado. Foto: Guilermo Torres - Semana

De hecho, otro antecedente que molestó al uribismo es que en un debate sobre la iniciativa de Nieto, el 22 de septiembre, el senador solicitó que se aplazara la discusión para reunirse con el entonces presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. “Me buscó y me mandó la razón de que quería hablar conmigo antes de que discutiéramos el proyecto. Yo creo que lo correcto es oír a Ramelli antes de hacer el abordaje nosotros”, dijo el senador.

SEMANA consultó a Nieto para conocer las razones por las que se ausentó del recinto y a qué se deben sus posiciones; sin embargo, hasta ahora no ha habido respuesta.