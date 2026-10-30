No se detienen los operativos de la Fuerza Pública en contra de estructuras criminales en el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Este viernes, 30 de octubre, el jefe de Estado reveló detalles de una acción que ordenó en contra de las denominadas disidencias de las Farc.

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Según lo que afirmó el jefe de Estado en sus redes sociales, el operativo se registró en el departamento de Nariño, región donde las autoridades incautaron más de media tonelada de cocaína.

De La Espriella indicó que su Gobierno golpeó donde más le duele a una de las facciones del señalado cabecilla de las disidencias de las Farc alias Walter Mendoza.

“¡Golpe contundente al narcoterrorismo en Nariño! ¡Más de media tonelada de cocaína fuera de circulación! Nuestra Policía Nacional, en una operación conjunta con la Armada Nacional, la DEA y la Fiscalía General de la Nación, incautó más de media tonelada de cocaína en zona rural de La Tola, Nariño. El cargamento pertenecía a las estructuras criminales de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, facción de alias ‘Walter Mendoza’”, recalcó el jefe de Estado.

Además, afirmó: “¡Les golpeamos donde más les duele: en sus finanzas criminales! Esta operación representa una afectación económica de $2.500 millones a estas organizaciones e impide que cerca de 1,5 millones de dosis de cocaína lleguen a los mercados internacionales”.

“No voy a permitir que los narcoterroristas sigan utilizando nuestro territorio, nuestros ríos y nuestros mares como rutas para envenenar al mundo y financiar la violencia contra los colombianos”, aseguró el presidente.

Y puntualizó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Que no les quede la menor duda: vamos a perseguirlos sin descanso, destruir sus economías ilegales y desmantelar sus estructuras criminales. Cada cargamento incautado es menos dinero para comprar armas, sembrar terror y atentar contra nuestra Fuerza Pública. ¡Firme por la Patria!”.

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Sobre el señalado cabecilla alias Walter Mendoza, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro tuvo en su momento el estatus de gestor de paz, condición que cambió tras la finalización de ese proceso.