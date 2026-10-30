Abelardo De La Espriella reveló qué quiere hacer una vez deje la Presidencia: “Las aguas hayan bajado”

En medio de una agenda regional que adelantó en Cartagena, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló un dato que no pasó desapercibido para los asistentes a un evento que se desarrolló en esa ciudad.

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En la declaración que dio el mandatario, habló de lo que quiere hacer una vez que salga de la Presidencia y se refirió a la capital del departamento de Bolívar.

“Precisamente las cosas que más valían y para eso también sirve un malecón, para que la ciudad tenga lugares donde encontrarse, conversar, caminar y guardar recuerdos”, inició con la idea el mandatario colombiano.

Luego, el jefe de Estado precisó: “Cuando termine la Presidencia y las aguas hayan bajado, eso espero como cualquier otro ciudadano, caminar este bello malecón, al lado de mi esposa y disfrutar de los bellos atardeceres de Cartagena”.

En medio de una agenda regional en Cartagena, el presidente Abelardo De La Espriella reveló qué quiere hacer una vez deje la Presidencia y “cuando las aguas hayan bajado”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/bkELca0b1Y — Revista Semana (@RevistaSemana) October 30, 2026

Sobre la obra que inauguró el mandatario en Cartagena, el alcalde de esa ciudad, Dumek Turbay, expresó en sus redes sociales: “Gran Malecón del Mar, lo de hoy fue solo el comienzo. Miren lo que se viene para marzo de 2027, el segundo tramo con el Mirador del Sol y la Rueda de Cartagena. El proyecto de infraestructura turística más importante en la historia de #Cartagena ¡AVANZA!”.

La obra también fue destacada por el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa: “Felicitaciones al alcalde @dumek_turbay y a los cartageneros. En todas partes donde hay frentes de agua se hace infraestructura para que los disfruten los ciudadanos y allí todos se encuentren como iguales. Solo en Bogotá, con toda su pasión destructiva, Claudia López bloqueó el que teníamos diseñado y con esquema de financiación”.

“Y por supuesto se necesita que haya vivienda al lado de los malecones, y cafés, para que haya gente, vida, seguridad. El de Bogotá, cuando se superen las normatividades generadas por pasiones destructivas, falsos ambientalismos y politiquería, habrá que hacerlo: desde Tibitoc en Sopó hasta el embalse del Muña”, indicó.

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Por último, expresó en su cuenta personal de X: “Para que millones vivan más felices con el disfrute de su frente de agua, como ocurre en Montería, Barranquilla, Londres, París, Melbourne, Moscú, Shanghái y cientos de ciudades más, donde ha hecho lo que mejora la vida de la gente”.