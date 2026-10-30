Gustavo Petro envió sorpresivo mensaje al Centro Democrático por Ley de Rescate Económico: “Ayude a impedir”

Se siguen oyendo las voces de la arena política nacional sobre la Ley de Rescate Económico radicada por la administración del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, que está generando una discusión en varios sectores.

Tormenta política tras la radicación de la Ley de Rescate Económico: las reacciones de defensores y detractores

Este viernes, 30 de octubre, el expresidente Gustavo Petro, por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, lanzó un inesperado mensaje al Centro Democrático, colectividad que estuvo en la oposición en su administración.

Petro cuestionó el proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno De La Espriella diciendo: “Espero que el Centro Democrático ayude a impedir cualquier atentado contra el consumo y el ingreso del pueblo trabajador de Colombia”.

En otro mensaje, Petro dijo: “Mi reforma tributaria ponía impuestos a los ricos improductivos, ahora Abelardo les quita impuestos”.

“Mi reforma tributaria respetaba al pueblo trabajador y a la clase media, ahora son ellos los que pagarán 35 billones de pesos para pagarles la vagabundería a los ricos banqueros y petroleros y dueños de EPS”, anotó el expresidente.

Desde la orilla del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe también se pronunció sobre esa ley: “El próximo jueves 5 de noviembre está citada la bancada parlamentaria del Centro Democrático a las 12 del día para examinar temas relativos a modificaciones, supresiones o adiciones al proyecto ‘Rescate de la Economía’ presentado por el Gbno.”.

Finalmente, publicó en su cuenta de X: “Pedimos a los parlamentarios del Centro Democrático el estudio en bancada, con actitud reposada, del proyecto de Ley de Rescate de la Economía. Las modificaciones o adiciones que como bancada se requieran deben ser examinadas con el Gobierno”.