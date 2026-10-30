Álvaro Uribe anunció que la bancada del Centro Democrático “examinará” la Ley de Rescate Económico: se citó reunión clave

Por medio de su cuenta personal de X, el expresidente Álvaro Uribe dio a conocer una decisión sobre el proyecto de Ley de Rescate Económico que radicó el Gobierno De La Espriella en el Congreso.

El desempleo cayó al 8% en septiembre, pero creció en las principales ciudades del país

En ese sentido, le anunció al país que fue citada la bancada del Centro Democrático a una reunión clave, donde los congresistas de esa colectividad “examinarán” la iniciativa del Ejecutivo.

“El próximo jueves, 5 de noviembre, está citada la bancada parlamentaria del Centro Democrático a las 12 del día para examinar temas relativos a modificaciones, supresiones o adiciones al proyecto ‘Rescate de la Economía’ presentado por el Gbno”, expresó el exmandatario.

En otro mensaje, indicó: “Pedimos a los parlamentarios del Centro Democrático el estudio en bancada, con actitud reposada, del proyecto de Ley de Rescate de la Economía. Las modificaciones o adiciones que como bancada se requieran deben ser examinadas con el Gobierno”.

Por su parte, el senador del Centro Democrático, Andrés Forero, manifestó sobre esa ley: “En medio de la crisis que vive el sector salud, rechazo categóricamente que el Gobierno pretenda subir de 5 % a 19 % el cobro del IVA a las pólizas de salud y planes de medicina prepagada. ¡Que conmigo no cuenten para eso!”.

En otro mensaje, afirmó: “Sorprende la ‘Ley de Rescate Fiscal’. Apoyaré la reducción del gasto público, la disminución del Estado y la eliminación y fusión de entidades. Pero los colombianos no aguantan más impuestos y no puedo acompañar la casi totalidad de las disposiciones tributarias”.

Ley de Rescate Económico cambiaría los aportes a salud según el salario: así pagarían trabajadores e independientes

Sobre este proyecto de ley, el vicepresidente José Manuel Restrepo indicó que busca desactivar lo que llamó una “bomba de tiempo”, pues de cada tres pesos que pagan los colombianos en impuestos, uno se destina a amortiguar la deuda pública. En otras palabras, los ingresos no se destinan al desarrollo del país ni al bienestar ciudadano.