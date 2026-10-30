“Lo de Isabel Zuleta son los tarimazos con bandidos”: le dicen a la senadora del Pacto. Vea lo que pasó

La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, volvió a ser cuestionada por sus posiciones políticas. Desde distintos sectores la criticaron por haber defendido al caricaturista Matador, quien fue al Congreso invitado por el Pacto Histórico con un cartel ofensivo hacia el presidente Abelardo De La Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda, a quien previamente ya había insultado. De hecho, su sola presencia en el recinto generó recelo por esos mensajes que había enviado contra Pineda y por otros hechos contra las mujeres.

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La concejal de Bogotá Sandra Forero, del Centro Democrático, increpó a Zuleta por esas situaciones. “Lo de Isabel Zuleta son los tarimazos con bandidos y ahora los atriles para maltratadores de mujeres. Resultó muy amiga de Matador. No sorprende”, dijo.

“Senadora, no entiendo cuándo los actos en contra de nosotras son reprochables y cuándo no. ¿Es a conveniencia? Porque parece que sí. Usted se hizo acompañar de alguien que no tiene idea de lo que significa el respeto. El recinto del Senado merece ser visitado por personas que le aporten al país, no por quienes se caracterizan por el maltrato hacia las mujeres”, reclamó por su parte la representante Ana Ligia Mora, del Centro Democrático.

A Zuleta y a las congresistas mujeres del Pacto Histórico las criticaron porque varias de ellas se denominan “feministas”, pero no defendieron a las mujeres víctimas de Matador. El caricaturista fue denunciado en 2013 por su esposa por violencia intrafamiliar, tanto física como verbal.

Aunque Matador reconoció los hechos, llegaron a una conciliación y el episodio se habría superado.

Por otro lado, a la senadora del Pacto Histórico le recordaron que en 2025 ella ayudó a que nueve cabecillas de estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá salieran de la cárcel de Itagüí para que estuvieran junto al expresidente Gustavo Petro en un discurso en La Alpujarra. A Zuleta se le cuestionó la competencia legal que tenía para tomar esa decisión de trasladarlos.

También la han criticado por haber dicho en la campaña electoral de 2022 que lograron “quemar” a Sergio Fajardo. “Fue una tarea dura, hasta en Procuraduría y Contraloría. Fue una tarea dura demostrar que ese tipo no puede estar en la Presidencia”, afirmó.

Asimismo, tuvo que retractarse de haber señalado al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de supuestamente tener vínculos con estructuras criminales de la ciudad. “Debo afirmar que no me consta de manera directa que el señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga tenga vínculos o alianzas con criminales”, dijo la senadora luego de que el caso llegara a la justicia.