María Margarita Giraldo se fue de frente contra congresistas petristas y reveló lo que le hicieron: “Que todos se enteren”

María Margarita Giraldo hace parte de la generación de actores que ha dejado una huella importante en la televisión colombiana. Durante varias décadas, la intérprete ha participado en producciones que se convirtieron en referentes de la pantalla nacional y ha dado vida a personajes que permanecen en el recuerdo de los televidentes.

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Entre los títulos que hacen parte de su recorrido profesional se encuentran Vecinos, Pasión de gavilanes, Don Chinche, Los Victorinos, La baby sister, El secretario, Amor a la plancha y El paseo. Uno de los papeles que marcó su carrera fue el de Ruca Leal, personaje que logró reconocimiento entre el público.

La actuación, además, ha estado ligada a su entorno familiar. Giraldo es hija de la fallecida actriz Teresa Gutiérrez y pertenece a una familia con varios vínculos con la industria del entretenimiento. Entre sus familiares también se encuentran reconocidas figuras de la televisión y la actuación, como Miguel Varoni y Majida Issa.

Aunque buena parte de su reconocimiento está relacionado con los personajes que ha interpretado a lo largo de los años, en esta ocasión la actriz volvió a llamar la atención por un asunto diferente a su trabajo en la pantalla.

De acuerdo con lo que quedó registrado, María Margarita Giraldo compartió un post en su cuenta de X, donde habló acerca de las congresistas de izquierda: María Fernanda Carrascal, Isabel Zuleta y Lalis.

La famosa no se guardó nada y se fue de frente contra ellas, mencionando que seguían cometiendo errores en las declaraciones que daban sobre asuntos del país. Sus palabras fueron reiterativas, indicando que solo había pasos en falso ante los usuarios de redes sociales.

“Parece que es condición de los de izquierda ser brutos y hacer el ridículo María Fernanda Carrascal, Lalis e Isabel Zuleta”, escribió, etiquetando las cuentas de las congresistas de izquierda.

Giraldo reveló que ellas la habían bloqueado de esta plataforma, impidiendo recibir mensajes de su parte. “Así me hayan bloqueado, que todos se enteren”, agregó en el mensaje.