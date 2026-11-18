El 21 de junio de 2025, el expresidente Gustavo Petro compartió tarima con varios cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá, en medio de un evento público en la Plazoleta de La Alpujarra, en el centro de Medellín.

Una de las imágenes que dejó el tarimazo. Foto: RTVC

Se trató del denominado tarimazo que fue promovido por la congresista del Pacto Histórico Isabel Zuleta, quien, más de un año después, continúa defendiendo ese polémico evento en el que se autorizó la salida de prisión de varios peligrosos criminales.

La senadora Zuleta se pronunció a través de su cuenta en X luego de que este martes 17 de noviembre varios reclusos fueran ingresados a la Plenaria del Senado, en medio de un debate por la crisis carcelaria en el país.

Se trató de reclusos que hacen parte del programa Cárceles Productivas y cuyo ingreso al Senado fue autorizado por el senador Gustavo Moreno.

Tras lo ocurrido anoche en la plenaria, Zuleta dijo puntualmente: “La derecha en Colombia me ha perseguido por hacer parte del equipo que realizamos el famoso tarimazo, un evento de paz urbana en un escenario público, La Alpujarra en Medellín, en donde consideramos importante que personas privadas de la libertad participaran y manifestaran su opinión. Ayer fue la misma derecha la que llevó a la plenaria del Senado a privados de la libertad. Celebro el avance y que se entienda la necesidad de escucharlos y tenerlos en cuenta; quién mejor que ellos mismos para hablar de lo que sufren con el Estado de Cosas Inconstitucionales del sistema carcelario y penitenciario del país”.

Vale destacar que el ministro de Justicia, Iván Cancino, dijo que el Gobierno de Abelardo De La Espriella está comprometido con la crisis carcelaria en el país.

“Las cifras de reincidencia que maneja el ministerio son del 25,4 %, jamás del 70 u 80%. Pero el 25,4 es mucho. No deberíamos pasar de una cifra de un dígito de la reincidencia”, aclaró el jefe del Ministerio de Justicia, este martes 17 de noviembre.