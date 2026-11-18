La propuesta de crear frentes de seguridad en varias partes del país para combatir la criminalidad con el apoyo de la ciudadanía toma cada vez más fuerza. El exconcejal de Acacías, Meta, Juan Pablo Agudelo, presentó una propuesta de adición al proyecto de ley que plantea la conformación de estos grupos.

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A través de una comunicación enviada al Congreso y dirigida a los ponentes del proyecto, solicitó que se incluyan las zonas rurales y puso de ejemplo la experiencia que ya vienen adelantando en Acacías, Meta, con los frentes de seguridad, que, según le contó a SEMANA, están dando resultados.

“En Acacías ya estamos instalando los frentes de seguridad en todos los barrios, los municipios, las veredas. Ha sido bien acogido por la comunidad, articulado con el comercio y las autoridades competentes”, aseguró.

En la adición que presentaron al Congreso, solicitan que se incluya en el proyecto que los comerciantes que aporten a los frentes de seguridad puedan acceder a beneficios tributarios.

En el caso de Acacías, con el dinero recaudado han comprado kits de seguridad, entre los que se incluyen cámaras de videovigilancia de alta tecnología, alarmas comunitarias, reflectores, entre otros.

“Queremos que se contemplen los beneficios al sector privado, como pueden ser el descuento a la renta o que se puedan generar alivios tributarios en el impuesto de industria y comercio. Y que sean catalogadas como aliados de la seguridad con un sello que los caracterice”, explicó. El aporte sería totalmente voluntario y no tendría topes.

Más allá de enfrentar la problemática de la delincuencia, en el caso de Acacías han encontrado que ha servido para mantener algunas zonas de la ciudad más limpias y ordenadas.

El exconcejal Juan Pablo Agudelo incentiva los frentes de seguridad en Acacías. Foto: Suministrada API

En la primera fase contemplaron crear 10 frentes de seguridad, de los cuales ya han sacado adelante 5, con 80 cámaras de seguridad instaladas, 10 reflectores y 15 alarmas comunitarias.

“Ese es el aporte que hemos conseguido a través de los comercios y empresas privadas”, señaló Agudelo.

No se trata de un debate sencillo y así lo reconoce el exconcejal. Otros sectores han criticado los frentes de seguridad porque consideran que podría haber justicia por mano propia. El exconcejal aclaró que este no es el propósito de la propuesta que adelantan, sino que estos sistemas estarían centralizados en las autoridades, que son las que deben determinar el proceder en contra de los criminales.

El proyecto está a la espera del segundo debate en la plenaria del Senado y confían en que se dé antes del receso legislativo de fin de año.