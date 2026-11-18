María Claudia Tarazona ha insistido en la tesis de que el expresidente Gustavo Petro habría tenido un grado de responsabilidad en el magnicidio de su esposo, el exsenador Miguel Uribe Turbay.

María Claudia Tarazona, cada vez relaciona a Gustavo Petro con magnicidio contra Miguel Uribe. ¿Terminarán en los tribunales?

Sin embargo, en las últimas horas dijo que, más allá de la responsabilidad de la Segunda Marquetalia, detrás estaría el exmandatario y el exdictador venezolano Nicolás Maduro.

“El foco no debe estar en la Segunda Marquetalia. Es muy gaseoso decir que Iván Márquez mandó a matar a Miguel; y cada vez que capturan a alguien de la Segunda Marquetalia dicen: ‘Un capturado más del magnicidio de Miguel’, no es así. Fueron organizadores, los logísticos y quienes financiaron, pero quienes dieron la orden la Fiscalía tendrá que hacer su labor.

Y agregó: “Presuntamente, y como la investigación tiende a establecerlo, fue el narcopresidente Gustavo Petro y el narcodictador Maduro. Y espero que podamos llegar muy pronto a esta conclusión de la manera correcta y judicialmente, como debe ser”.

Tras esos señalamientos, Petro anunció que radicaría una denuncia en contra de Tarazona por responsabilizarlo del asesinato del exprecandidato presidencial. “Vuelvo a solicitarle a mi abogado Alejandro Carranza denuncia inmediata por calumnia a la señora Tarazona”, aseguró el expresidente.

La defensa de Tarazona, representada en la firma Víctor Mosquera Marín Abogados expidió una comunicación en la que le respondió al exmandatario. “Exigir verdad y justicia no puede convertirse en motivo de intimidación para las víctimas. Por ello, emprenderemos todas las acciones legales necesarias para proteger los derechos de María Claudia Tarazona y su familia, y actuaremos frente a cualquier conducta que pretenda vulnerarlos”, aseguraron.

María Claudia Tarazona ha responsabilizado al expresidente Gustavo Petro por el crimen. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La firma de abogados rechazó las declaraciones del líder del Pacto Histórico contra Tarazona. Recordaron que ya radicaron ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia en contra de Petro por el delito de hostigamiento en contra del fallecido Miguel Uribe Turbay.

Asimismo, solicitaron que se esclarezca lo ocurrido en el crimen y las decisiones adoptadas en su momento por el gobierno Petro, relacionadas a la suspensión de las órdenes de captura contra José Aldinéver Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinéver, quien tendría responsabilidad en el crimen contra Uribe Turbay.

“De igual manera, deben investigarse las fallas en el servicio de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el gobierno del expresidente Petro, y establecerse las responsabilidades correspondientes el día de los hechos”, pidieron desde la firma de abogados.

Aclararon que continuarán defendiendo los derechos de las víctimas y exigiendo respuestas de las instituciones, para lo cual acudirán a las instancias necesarias para que este magnicidio no quede en la impunidad.