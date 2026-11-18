Álvaro Moya es un colombiano que está brillando en Ginebra, Suiza, tras haberse convertido en un maestro relojero. Aunque suene curioso, un connacional está en el país que es líder mundial en la fabricación de relojes de lujo.

Es oriundo de Zapatoca, Santander, y por cosas de la vida abandonó su región siendo un niño, emprendió un recorrido por varias ciudades del país y estuvo en varios oficios para ganarse la vida.

No terminó su colegio e hizo hasta quinto de primaria, pero eso no fue obstáculo para salir adelante. Intentó llegar a Estados Unidos, le negaron la visa, quiso llegar de manera ilegal, pero cuando estuvo a punto de lograrlo fue detenido.

“Se lo puso y no se lo ha quitado”: habla Álvaro Moya, creador del reloj que usa Abelardo De La Espriella; esta es su historia

Su deportación tardó unos dos meses y durante ese proceso conoció a unas personas que lo llevaron a trabajar en las minas de Muzo, Boyacá. Posteriormente viajó a Suiza a vender unas esmeraldas y decidió quedarse en ese país, eso ocurrió hace más de tres décadas.

Fue mensajero de la Rolex, aprendió el oficio y hoy en día tiene su marca propia: Moya Geneve. Su trabajo ya es reconocido en Europa, fabrica y diseña componentes para las más prestigiosas marcas de relojes de lujo.

En Colombia es poco conocido, pero como le regaló un reloj a Abelardo De La Espriella, su historia se está conociendo y ha sido resaltada por el propio presidente.

Álvaro Moya relojero colombiano en Suiza Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Sí, yo primero que todo quiero agradecer al presidente Abelardo que en su época, cuando escuchó hablar de mi historia, me quiso apoyar y yo muy amablemente le quise obsequiar un reloj, porque es una persona que está apoyando el talento nacional, sobre todo el talento colombiano en el exterior”, dijo.

Agregó: “eso es muy importante, porque yo hago esta clase de charlas o estas entrevistas para que la gente se inspire y que sepa que en el mundo todos tenemos oportunidades y el sol sale para todo el mundo igual. Y no hay que dejarse achicopalar por el primero que le diga que no a uno. Hay que empezar y hay que meterse en la cabeza que es posible y no hay que dejar que nadie le diga que no se puede. Sí se puede”.

Quiere que su historia se conozca y que inspire a los colombianos para crear empresa, soñar y salir adelante porque, a su juicio, todo con disciplina se puede lograr.

Reveló que De La Espriella se sorprendió cuando supo que el maestro relojero de Suiza era colombiano.

“Cuando él supo que yo era colombiano y que además había nacido en un pueblo por allá en Santander, en Zapatoca, se interesó por mi historia y ahí fue donde nos pudimos conocer”.

“Lo visité y le entregué el reloj que hice de él y después muy cariñosamente me dijo que me iba a apoyar en esta empresa, porque es que uno no se hace solo, uno se hace con la gente que lo ayuda a uno. Y desde entonces, él tenía un reloj de una marca muy prestigiosa, muy importante, y se puso el mío y ya no se lo ha quitado más. Entonces, para mí es un orgullo, es un motivo de felicidad saber que una persona tan importante, la primera autoridad de este país, lleva un reloj de mi marca”.

Reconoce que mucha gente cree que él no es un maestro relojero reconocido en Suiza, pero su trabajo habla de la marca que logró crear.

“Sí, sí. Cuando le dije que era santandereano, que me había venido a guerrear a Suiza, me dijo: ‘No, espere, cuénteme la historia’. Y ahí fue cuando yo vine, pudimos hablar y nos pusimos a mostrarle mi trabajo y me dijo: ‘No, esto toca apoyarlo’”.

Aunque no confirmó el precio, se estima que el reloj que le obsequió al presidente Abelardo De La Espriella podría costar unos 10 mil dólares.

Vea la entrevista completa: