En las últimas horas, el Departamento de Prosperidad, a cargo de Sandra Suarez, reveló una nueva auditoría que se realizó en la entidad y que dio como resultado varias irregularidades que se habrían dado durante el Gobierno de Gustavo Petro.

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De acuerdo con la información, entre el 4 y el 6 de agosto de 2026 se habrían realizado 23 nombramientos provisionales en cargos de planta y no se publicaron de acuerdo con la norma, lo que pudo haber afectado los derechos de los funcionarios.

De acuerdo con el informe de Prosperidad Social, ocho nombramientos se habrían realizado sin cumplir el procedimiento establecido para garantizar el derecho de encargo de los funcionarios de carrera. Foto: Paula López - Semana

La auditoría fue solicitada inicialmente por Suárez tras posesionarse en la entidad y luego de evidenciar quejas de 34 servidores también pertenecientes al Sindicato de Empleados del Sector Social (Siessocial), que cuestionaron el hecho públicamente a través de un comunicado: “¿El mérito dejó de ser el criterio para proveer los cargos de carrera en Prosperidad Social?”.

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El informe del DPS precisó que horas antes de posesionarse el nuevo mandatario y de que Petro dejara el poder, el anterior director, Mauricio Rodríguez, suscribió los actos firmados para oficializar los nombramientos.

La entidad indicó que en esa misma fecha, 14 de 23 personas ocuparon el empleo cuatro días antes de que el acto fuera público, y ocho nombramientos tramitados por la dirección se expidieron sin que se hubiese cumplido el procedimiento existente para resguardar el derecho de encargo.

Seis personas cercanas al despacho del exdirector Mauricio Rodríguez, entre ellas dos secretarias y cuatro asesores, habrían sido beneficiadas con nombramientos en diferentes dependencias de Prosperidad Social. Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

“Pónganse en los zapatos de un funcionario de carrera. Entró por concurso, lleva años con evaluaciones sobresalientes esperando una vacante para ascender y ni siquiera pudo reclamar a tiempo. Que se investigue y se establezcan las responsabilidades. La prosperidad llega con la verdad”.

De otro lado, seis de los nombrados habrían sido de parte del despacho del exdirector, más exactamente sus dos secretarias y cuatro asesores, que según resoluciones pasaron a cargos de carrera en la Secretaría General, Contratación y Talento Humano, y tres direcciones misionales que llevan los programas sociales a la población más vulnerable: Transferencias Monetarias, Acompañamiento Familiar y Soberanía Alimentaria.