A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó detalles sobre la embarcación que naufragó en el departamento de La Guajira.

Gobierno de Abelardo De La Espriella tomó decisión final sobre aprendices del Sena en marchas: “No aceptaremos”

De acuerdo con los datos que reveló el mandatario colombiano, de las 13 personas que naufragaron, seis han sido rescatadas con vida y una “lamentablemente perdió la vida”.

“Continuamos con las labores de búsqueda y rescate de las otras 6 personas que permanecen desaparecidas”, expresó De La Espriella.

Y agregó: “Desde el primer momento, la Armada Nacional, en coordinación con el Gobierno nacional, ha desplegado sus capacidades para atender esta emergencia”.

“No vamos a escatimar esfuerzos para encontrar a nuestros compatriotas y lograr que regresen sanos y salvos al seno de sus hogares. Toda mi solidaridad con las familias de las víctimas y de quienes aún permanecen desaparecidos. Seguimos trabajando sin descanso y con la fe puesta en Dios”, puntualizó el jefe de Estado.

A su turno y en medio de la emergencia, La Armada Nacional expidió un comunicado: “La Armada Nacional intensificó las operaciones de búsqueda y rescate en aguas de La Guajira, tras conocerse una emergencia marítima durante el tránsito de una embarcación que cubría la ruta entre Puerto Bolívar y Punta Gallinas, con 13 personas a bordo, entre ellas cinco menores de edad”.

“La situación fue reportada por el familiar de uno de los pasajeros, luego de que la embarcación no llegara a su destino en el tiempo previsto. Posteriormente, se estableció comunicación con personas que se encontraban a bordo, quienes informaron que una ola ingresó a la embarcación y provocó su inundación. Aunque lograron achicar el agua y continuar la navegación, se activaron las coordinaciones para atender la emergencia”, recalcó.

“No tiene sentido; ahora resulta que un juez sale indignado porque trataron mal a Primo Gay”: Fico Gutiérrez

“En el desarrollo de las labores de búsqueda y rescate, una primera embarcación llegó a Punta Gallinas con cuatro personas a bordo: tres adultos y una menor de edad. Posteriormente, otra embarcación que apoyaba las operaciones logró localizar y rescatar a dos adultos, además de recuperar el cuerpo de un menor de edad”, puntualizó la Armada.