Uno de los problemas más grandes con los que recibió el país el presidente Abelardo De La Espriella es, sin duda, el de la seguridad.

La llamada paz total, que se acabó con la aprobación de la Ley de Sometimiento, permitió a los grupos criminales el fortalecimiento y la expansión por todo el territorio nacional.

Por esa razón, una de las prioridades del Ejecutivo ha sido confrontar férreamente a estas estructuras criminales que siguen afectando a la población.

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Y aunque se han hecho esfuerzos para recuperar el territorio que está en manos de estos criminales, la realidad es que en tres meses el Gobierno de Abelardo De La Espriella ha tenido avances importantes en materia de seguridad, pero la herencia del gobierno Petro supera las capacidades de las Fuerzas Militares.

En todo caso, el presidente De La Espriella ha dicho que no descansará hasta que se restablezca el orden público y los criminales dejen de amedrentar a los ciudadanos.

Y como el mandatario colombiano ya completó los primeros 100 días de gobierno, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal lanzó un comentario en sus redes que generó indignación en diferentes sectores.

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“¿No dijo que en 90 días solucionaba el problema de la inseguridad? No se obró el milagro”, dijo la congresista.

Sin embargo, la legisladora olvida todo lo ocurrido durante el gobierno Petro y los beneficios que se les dieron a los criminales.

Por esa razón, el representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, desempolvó un video de Petro y le lanzó una pregunta a la congresista de izquierda.

“¿No fue Petro el que dijo que el ELN se acababa en 3 meses?“, le dijo Triana a Carrascal.

El legislador hace referencia a unas declaraciones que Petro dio en SEMANA pocos meses antes de las elecciones presidenciales de 2022, donde prometió acabar con la guerrilla del ELN en tres meses, algo que no sucedió.

La sentencia contra el Comando Central del ELN incluye una condena superior a los 20 años de cárcel y se advierte que ese grupo criminal tenía “apetito” por los niños. Foto: León Darío Peláez-Semana

Por el contrario, ese grupo criminal aumentó su presencia en diferentes territorios y aumentó el número de hombres armados. Además, se adelantaron unos diálogos de paz sin avance alguno y los guerrilleros fueron protegidos por el régimen de Nicolás Maduro.

El presidente Abelardo De La Espriella reiteró que no adelantará ninguna negociación de paz y que el único camino para los criminales es el del sometimiento, razón por la cual se aprobó la iniciativa en el Congreso que permite la entrega individual o colectiva de personas alzadas en armas.