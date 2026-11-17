El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó detalles de un fuerte golpe que propinó la Armada Nacional en el marco de la estrategia Escudo de las Américas y bajo la coordinación de Estados Unidos.

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En su cuenta personal de X, el mandatario colombiano explicó que se trató de la Operación Tridente, la cual propinó, según De La Espriella, un importante golpe a las estructuras que se dedican al negocio ilegal del tráfico de drogas.

“¡LE ESTAMOS DESTRUYENDO EL NEGOCIO AL NARCOTERRORISMO! Durante el mes de octubre, en desarrollo de la Operación Tridente, enmarcada en la estrategia Escudo de las Américas, nuestra Armada Nacional, en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos, asestó un golpe contundente a las estructuras del narcotráfico transnacional que pretenden utilizar nuestro Pacífico como corredor para sus actividades criminales”, anotó el presidente.

Frente a los resultados reveló:

— Más de 16,4 toneladas de estupefacientes incautadas: 9.993 kilos de cocaína y 6.426,7 kilos de marihuana.

— 37 laboratorios destruidos para el procesamiento de pasta base de coca.

— 20 personas capturadas por su vinculación con el narcotráfico.

— 6 interdicciones marítimas y 6 embarcaciones inmovilizadas.

— 3 puntos de acopio intervenidos y 3 acciones ofensivas de nuestra Infantería de Marina.

— 13.082 galones de insumos líquidos y 1.876 kilos de insumos sólidos incautados.

— Cerca de 26 millones de dosis de droga que no llegarán a las calles.

Y avanzó en el mensaje: “¡UN GOLPE A LAS FINANZAS DEL NARCOTRÁFICO QUE SUPERA LOS 530 MILLONES DE DÓLARES! Estos resultados demuestran que la cooperación internacional, la inteligencia y la contundencia operacional de nuestra Fuerza Pública están golpeando directamente las economías criminales que financian la violencia y el terrorismo”.

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“¡NO VAMOS A PERMITIR QUE CONVIERTAN NUESTRO PACÍFICO EN UNA AUTOPISTA DEL NARCOTRÁFICO! Vamos a cerrarles las rutas, destruir sus laboratorios, asfixiar sus finanzas y perseguir a sus cabecillas hasta desmantelar sus estructuras criminales. ¡EN LA ERA DEL TIGRE, A LOS NARCOTERRORISTAS NO SE LES DA TREGUA, SE LES COMBATE CON TODA LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO!”, puntualizó.